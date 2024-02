U Libockých mokřadů v Kynšperku dnes lidé pozorovali vodní ptáky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ornitologové společně asi s dvěma desítkami lidí dnes pozorovali vodní ptáky u Libockých mokřadů v Kynšperku nad Ohří. Akci uspořádala Česká společnost ornitologická (ČSO) ke Světovému dni mokřadů. Libocký mokřad vznikl před deseti lety průsakem důlní vody z nedalekých zatopených lomů. Místo je tak vhodné pro hnízdění ptáků, například chřástala kropenatého nebo motáka pochopa, řekl ČTK pořadatel akce Aleš Jelínek. Ačkoli byly dnes vodní plochy zčásti zmrzlé, lidé tu mohli vidět racka bělohlavého, hýla obecného či kormorána velkého. Největší šanci měli ti, kteří si sebou přinesli dalekohledy.

"Lokalita je specifická v tom, že vznikla v dnešní době, kdy většina mokřadů zaniká. Vznikla průsakem důlních vod, jak stoupá voda v bývalých důlních jámách, tak prosakuje i sem na povrch. Je to tu zcela bez přítoku. Je to voda průsaková z důlní činnosti," řekl Jelínek.

Zdejší mokřady jsou podle něj vyhledávané pestrou škálou vodních ptáků, kterým se tu daří. Z dravců zde hnízdí moták pochop, který nejčastěji vyhledává místo v rákosí. Vyskytují se tu i rákosníci, a to obecný a proužkovaný, ale i velký, který je na Chebsku vzácný. Hnízdí zde také kachny, labutě, potápky, strnadi či kopřivky.

Ačkoli mokřady a další vodní plochy dlouhodobě vysychají, letošní deštivá zima jim přeje. "Je tu nyní vyšší hladina vody, jak stoupá v těch jámách. Je to důsledek dešťů a počasí přes zimu, jaké bylo, ale bohužel to až do léta nevydrží. Tady je voda sice pořád, ale ne v takovém množství," uvedl ornitolog.

V Česku je 14 mokřadů s mezinárodním významem, jejich svátek připadá na 2. února. Patří mezi nejvýznamnější, ale současně i světově nejohroženější ekosystémy. Poskytují životní prostor pro rostliny a živočichy, zabezpečují jídlo a čistou vodu, fungují jako přírodní houba proti záplavám a ukládají oxid uhličitý, čímž přispívají k regulaci změny klimatu. Mezi ty nejvýznamnější patří v Karlovarském kraji mokřady v krušnohorských rašeliništích nebo v Národní přírodní rezervaci Soos. Podle odborníků ale v poslední době zarůstají a vysychají.

Den mokřadů patří mezi tři události, během nichž ornitologové pořádají procházky s pozorováním ptáků. Těmi dalšími jsou Vítání ptačího zpěvu na přelomu dubna a května a Evropský festival ptactva v říjnu.

