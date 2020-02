U Novosedel na Břeclavsku má být do roka nový lužní les

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Povodí Moravy Mezi Novosedly a Jevišovkou na Břeclavsku vznikne do roka nový lužní les při obnově Baštýnského potoka.

Mezi Novosedly a Jevišovkou na Břeclavsku vznikne do roka nový lužní les při obnově Baštýnského potoka. Výše investice je 18,4 miliony korun. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař.

Cílem projektu je obnovení přirozeného vodního režimu nivy mezi Baštýnským potokem, železniční tratí a Dyjí, součástí je i zalesnění části území. "Odstraníme levobřežní hráz tak, aby se voda mohla rozlévat. Nicméně takto by to byl pouze suchý poldr, to my nechceme. V lokalitě vysázíme skladbou bohatý lužní les, v kterém budou růst desítky druhů stromů včetně ovocných. Během prací dojde k nejen k revitalizaci Baštýnského potoka, ale také vybudujeme mokřad s tůní," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Úpravy mají zlepšit takzvanou hydromorfologii toku a nivy, pozitivní vliv mají mít i na protipovodňovou ochranu. Úpravami se sníží hladina v celém rozsahu povodňových průtoků. Plánovaná opatření tak podle mluvčího budou mít vliv na zlepšení vodního režimu v širším území.

Podobné projekty v rámci ozdravování krajiny uskutečňuje podle mluvčího Povodí Moravy po celém svém území. "Z významných akcí bych vyjmenoval určitě dokončené napojení odstavených ramen řeky Dyje. Těsně před zahájením je rozvolnění řeky Bečvy u Černotína," uvedl Gargulák.

Obnovu Baštýnského potoka povodí už zahájilo. Práce mezi Novosedly a Jevišovkou by měly skončit do začátku příští zimy. Akci povodí financuje z Operačního programu Životní prostředí.

