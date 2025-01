Hejtman Jihomoravského kraje Grolich přivítal vznik CHKO Soutok

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) přivítal rozhodnutí vlády, která schválila založení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok. ČTK řekl, že tento krok vnímá jako správný. Rozhodnutí přivítali i představitelé oslovených ekologických organizací. Založení CHKO Soutok dnes svým nařízením schválila vláda, vznikne k 1. červenci. Území patří k největším komplexům lužních lesů ve střední Evropě. Proti zřízení oblasti je část místních obyvatel."Tahle část jižní Moravy patří mezi ta nejkrásnější místa naší země a ochranu si zaslouží. Za mne je lepší cesta CHKO než národní park. Tento krok vnímám jako správný. Vím, že v té lokalitě jsou někteří lidé či spolky, které se toho kroku obávají, ale myslím, že čas ukáže, že pro fungování lidí v tom regionu to nebude nijak negativní," řekl Grolich.

Krok vlády přivítali i ekologové. "Odborná komunita se dlouhodobě shoduje, že optimální formou ochrany Soutoku je právě CHKO, spolu se sítí maloplošných rezervací, které už jsou vesměs vyhlášeny. Jde o kulturní krajinu, kde jsou žádoucí lidské zásahy, proto naopak národní park vhodný není. Po ochraně Soutoku se volá desítky let a to, že zatím takhle cenné území nebylo chráněno formou velkoplošné, ale ne tolik přísné ochrany, je považováno za ostudné," řekl ČTK předseda České společnosti pro ekologii David Storch.

"Jednoznačně vyhlášení CHKO Soutok podporujeme, respektive už to mělo být před 30 lety. Ale lépe pozdě než nikdy," řekl ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. Doplnil, že vyhlášení CHKO umožní lépe chránit dochované staré lesy se vším jejich obyvatelstvem, od hmyzu a vzácných hub až po ptáky.

Odpůrci vyhlášení CHKO mají buď za to, že lokalita Soutok je už dnes chráněná dostatečně, případně že oblast má chránit národní park, ne chráněná krajinná oblast. Ministerstvo životního prostředí tak čelí třem desítkám správních žalob. Třeba ze strany obcí, kterých se vyhlášení CHKO dotkne. Například podle starosty Lanžhota na Břeclavsku Ladislava Straky (Volba pro Lanžhot) by samospráva chtěla být účastna na managementu řízení. V případě národního parku je to správní rada národního parku, v případě CHKO tomu tak není.

Správní žalobu podaly i Vodovody a kanalizace Břeclav. Mluvčí firmy Eliška Windová řekla, že společnost se nestaví negativně proti samotnému CHKO. Podle ní chce ale chránit své zájmy, mezi kterými je dodávka pitné vody občanům. Ministerstvo a firma si podle Windové vyjasnily postoje a ministerstvo nastínilo několik možných kroků k naplnění požadavků firmy. "Podání žaloby tak, jak učinilo také několik dalších měst a obcí – akcionářů VaK Břeclav, je však logickým krokem do doby, než budou navržené a přislíbené kroky učiněny," uvedla Windová.

Soutok bude 27. chráněná krajinná oblast v zemi. Lokalita je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 tam byl popsán nový druh brouka, kožojed moravský. Žije tam v tuzemsku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. V oblasti se vyskytuje 250 druhů ptáků, z nichž tam 140 druhů hnízdí, jako například orel královský. Oblast o rozloze téměř 120 kilometrů čtverečních je součástí soustavy Natura 2000 i biosférické rezervace Dolní Morava.

