Proč si oblast soutoku Dyje a Moravy zaslouží stát se chráněnou krajinnou oblastí

Stanislav Mudra 16.1.2025 14:01

Soutok je především plně zlomená krajina s výskytem několika druhů, které stále odolávají. Je brutálně vysušená péčí vodo a leso hospodářů zeřezáním Dyje, realizací Nové Dyje, zařezáním Moravy. Vybudováním obrovského systému odvodnění a protipovodňových opatření. To aby si hajný nenamočil polobotky. Účelem vyhlášení je tedy boj proti komárům (domnívám se že do luhu patří) a obhajobou "změn" v prostoru Mlýnských nádží. Toto území je opravdu unikátní z pohledu toho, co "hospodáři" dovedou s krajinou udělat. No to se to bude čerpat. Zejména doporučuji postavit dům přírody min za 10O mil.

