Krizový štáb MŽP: Sanační práce v Hustopečích mohou trvat roky. Na řešení havárie se podílí experti z ČR i zahraničí

Ministerstvo životního prostředí svolalo druhé zasedání Krizového štábu MŽP k havárii cisteren převážejících chemickou látku benzen u Hustopečí nad Bečvou. Ta představuje největší havárii svého druhu na světě. Situace na místě je složitá, proto Krizový štáb doporučil Olomouckému kraji vyhlásit pro zasaženou lokalitu stav nebezpečí. Důvodem je, aby potřebné sanační práce mohly postupovat co nejrychleji. Nyní je zásadní odčerpávat podzemní vodu a odtěžovat kontaminovanou půdu. Aktuálně nehrozí žádné bezprostřední ohrožení zdraví, situace je nadále monitorována."Likvidační a záchranné práce budou ukončeny po instalaci larssenové stěny a tím se dostaneme do druhé fáze, tedy sanace kontaminované zeminy a čerpání zasažených podzemních vod. Jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí na místě pracují tak rychle, jak je to z hlediska bezpečnosti možné,” uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). "Chtěl bych ujistit občany, že v tuto chvíli neexistuje žádné bezprostřední ohrožení zdraví," dodal.

Havárie benzenu u Hustopečí nad Bečvou je svým rozsahem tak specifická, že i všechna řešení musí být unikátní. Na odstranění havárie se podílí špičkové kapacity nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Konečný celkový rozsah nákladů nelze v tuto chvíli odhadnout, jisté ale je, že dosáhnou řádu vyšších stamilionů korun. Likvidační a sanační práce zřejmě nebudou trvat jen měsíce, ale mohou trvat i několik let.

"Na místě havárie aktivně probíhají nutná opatření. Situace je bezprecedentní, každý den máme nové poznatky, podle kterých jsou navrhována co nejefektivnější řešení situace. Komunikujeme se špičkovými odborníky a v tom určitě chceme i nadále pokračovat,” sdělil Petr Bejček, ředitel České inspekce životního prostředí. Náklady na řešení situace jsou podle jeho slov už nyní velké a mohou ještě narůstat. I proto je třeba jednat co nejrychleji.

"Benzenu podle odhadů uniklo mezi 250 až 400 kubíky, což je mnohonásobně více, než se původně předpokládalo, to množství je enormní. Během likvidačních prací musíme postupovat velmi obezřetně tak, abychom v žádném případě neriskovali lidské zdraví,” dodal Petr Bejček.

Na místě havárie řídí Hasičský záchranný sbor bezprostřední likvidační práce. Česká inspekce životního prostředí koordinuje práce na zneškodnění havárie. Situaci řeší i Správa železnic. „Na místě havárie se pravidelně schází krizový štáb, aby vyhodnotil aktuální stav. Osobní doprava je nyní nahrazena autobusy a nákladní doprava se obsluhuje z jedné či druhé strany, dálkové vlaky jezdí odklonem. Uvažujeme o tom, že by se vybudovala náhradní kolej, která by lokalitu havárie obešla a mohla sloužit jak osobní, tak nákladní dopravě. V tuto chvíli nevíme, zda bude odstraňování následků havárie trvat měsíce, nebo až roky,“ vysvětluje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Zasaženou oblast tvoří především štěrky nebo písky, tedy horniny s velmi vysokou propustností. Česká inspekce životního prostředí denně monitoruje kvalitu povrchových vod v zasažené lokalitě. U nádrže č. 6 probíhá instalace tzv. larssenové stěny, která by měla omezovat prosakování benzenu podzemními vodami do vod povrchových. Na lokalitě je vyhloubeno více než 30 sanačních jam, ze kterých probíhá čerpání benzenu a kontaminovaných podzemních vod.

