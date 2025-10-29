Jedenáct projektů na modernizaci železniční dopravy si rozdělí 15 miliard z Modernizačního fondu
V prvním kole výzvy TRANSGov č. 1/2024 mohly projektové záměry předkládat kraje a hlavní město Praha jakožto objednatelé regionální železniční dopravy. Prostředky jsou určeny na výměnu osobních dieselových či zastaralých elektrických vlaků za nové vozy s moderním elektrickým pohonem napájeným z trakčního vedení, za vlaky s elektrickým pohonem a bateriemi či za soupravy s elektrickým vodíkovým pohonem.
Do prvního kola bylo předloženo celkem 17 projektových záměrů z 13 krajů a z hlavního města Prahy s požadavkem na investiční podporu ve výši 26,5 miliardy korun. „Všechny žádosti úspěšně prošly hodnocením, což znamená, že splnily parametry výzvy a jsou způsobilé pro získání podpory z Modernizačního fondu. Výsledné pořadí bylo stanoveno podle tzv. měrné dotační náročnosti, tedy míry dosažených energetických úspor vůči požadovaným dotačním prostředkům,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
„S ohledem na soutěžní charakter výzvy a alokaci 15 miliard korun do druhého kola postoupilo prvních jedenáct projektových záměrů. Jsou to projekty kraje Plzeňského, Moravskoslezského, Zlínského, Ústeckého, Jihočeského, kraje Vysočina, Královéhradeckého kraje, hlavního města Prahy a Pardubického kraje. Zbylé projekty jsou zařazeny v zásobníku žádostí, a pokud se bude snižovat potřebná alokace u aktuálně doporučených projektů, například vlivem tendrů nebo odstoupením od záměru v rámci druhého kola, ty nejlepší z nich budou moci být také podpořeny,“ doplňuje ministr Petr Hladík.
Kraje, které ve výzvě uspěly, uzavřou do konce roku 2026 s dopravci smlouvy o veřejných službách, obsahující závazek dopravce pořídit a provozovat nová vozidla podpořená dotací. V případě, že kraje nebudou využívat externí dopravce, sjednají smlouvu o pořízení vozidel napřímo. Do druhého kola výzvy se poté mohou hlásit dopravci, kteří budou pověřeni ze strany krajů provozováním uvedených tratí, případně samy kraje, pokud nebudou využívat externí dopravce.
Žadatelé mohou na výměnu dieselových vlaků získat až 70procentní dotaci, na výměnu starších elektrických vozidel je možné získat 40 procent celkových způsobilých výdajů.
Otevření příjmu žádostí ve druhém kole výzvy je naplánováno na prosinec letošního roku, dopravci budou moci podávat žádosti až do konce března roku 2027.
