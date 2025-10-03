https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/horkovod-z-dukovan-do-brna-ziskal-podporu-pres-10-miliard-korun-z-vynosu-z-emisnich-povolenek
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Horkovod z Dukovan do Brna získal podporu přes 10 miliard korun z výnosů z emisních povolenek

3.10.2025 04:53 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | GLOBAL 2000 / Flickr
Projekt vyvedení tepla z jaderné elektrárny Dukovany do Brna, tzv. Horkovod Dukovany–Brno finálně získal podporu ve výši 10,6 miliard korun. Podpisem ji stvrdil ministr životního prostředí Petr Hladík. Předpokládané celkové investiční náklady projektu jsou přibližně 18 miliard korun. Zahájení výstavby horkovodu je naplánováno na rok 2027, teplo by měl Brnu dodávat od roku 2032.
 
„Tento projekt je příkladem odpovědného a strategického přístupu k energetice a ukazuje, jak lze efektivně využít teplo z jaderné elektrárny jako stabilní a ekologický zdroj energie. Po dokončení bude horkovod pokrývat až polovinu tepelné spotřeby Brna, což výrazně přispěje k energetické soběstačnosti města a sníží naši závislost na dovozu fosilních paliv,” uvádí předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Nový horkovod, jehož investorem jsou Teplárny Brno, propojí brněnskou dálkovou tepelnou síť se stávajícími bloky Jaderné elektrárny Dukovany. Tím zajistí dodávku tepla obyvatelům Brna a okolí a významně tak sníží závislost vytápění na dodávkách zemního plynu. Vláda už dříve schválila souhlasné stanovisko k novele zákona o liniových stavbách, díky níž byl horkovod zařazen mezi prioritní stavby, což umožní urychlit jeho výstavbu.

„Horkovod úplně promění využívání energií pro dodávky v Brně. Více než polovina tepla půjde z jádra, více než třetina z energetického využití odpadů a téměř celý zbytek pokryje biomasa. Díky novému způsobu vytápění se sníží spotřeba primárních energií o více než 20 procent a emise skleníkových plynů klesnou o téměř 60 procent oproti dnešku. To je, jako kdyby přestalo jezdit 100 tisíc aut. Dává to smysl nejen ekonomicky, ale i z hlediska životního prostředí,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Projekt podle jeho slov významně pomůže s dekarbonizací Jihomoravského kraje.

Brňané budou mít podle ministra levnější a čistší teplo, které zároveň nebude závislé na dovozu. „Důležité je, že součástí projektu není jen potrubí z Dukovan do Brna a zpět, ale jde o připojení velké části Brna, kde se nyní v osmi městských částech provozují lokální plynové kotelny. Právě teplárenství patří mezi klíčové sektory, které ovlivňují jak kvalitu ovzduší, tak celkovou uhlíkovou stopu České republiky. Proto z výnosů z emisních povolenek podporujeme teplárny při modernizaci a přechodu na jiné druhy paliva.“

Technické řešení počítá s výstavbou napáječe o délce 40 kilometrů z Jaderné elektrárny Dukovany do stanice na území městské části Bosonohy. Zde se rozdělí do dvou větví a propojí se se stávající soustavou zásobování tepelnou energií Tepláren Brno. Celková délka nově postavených dálkových rozvodů tepla bude 94 km.

„Brno se tak fakticky zbaví plynu, protože bude vyrábět teplo z odpadu, z biomasy a z horkovodu. Zároveň je potřeba připomenout, že projekt horkovodu je významný nejen regionálně, ale i z pohledu celé České republiky, neboť na základě jeho realizace dojde ke splnění významné části environmentálních závazků ve vztahu k využívání fosilních paliv a produkci CO2 a dalších skleníkových plynů. Je neuvěřitelné, kolik práce se na projektu od dubna 2022, kdy jsme v době energetické krize oživili plán původně z 80. let, odvedlo. Oznámení finanční podpory je potvrzením toho, že jsme se vydali správným směrem,“ uzavírá primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).

Projekt horkovodu Dukovany–Brno je součástí širší transformace teplárenství v České republice. Teplárenství patří mezi klíčové sektory, které ovlivňují jak kvalitu ovzduší, tak celkovou uhlíkovou stopu České republiky. Ročně teplárny vyprodukují více než 15 milionů tun CO₂, což je zhruba 20 procent emisí z energetiky. Dálkové vytápění, které využívá přes 40 procent českých domácností, spoléhá téměř z poloviny na výrobu z uhlí, která do roku 2033 úplně skončí.

Výstavbu horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany do Brna plánuje městská společnost Teplárny Brno ve spolupráci s ČEZ.

foto - Krejčí Veronika
Veronika Krejčí
Autorka je tisková mluvčí ministerstva životního prostředí.
