Horkovod z Dukovan do Brna získal podporu přes 10 miliard korun z výnosů z emisních povolenek
Nový horkovod, jehož investorem jsou Teplárny Brno, propojí brněnskou dálkovou tepelnou síť se stávajícími bloky Jaderné elektrárny Dukovany. Tím zajistí dodávku tepla obyvatelům Brna a okolí a významně tak sníží závislost vytápění na dodávkách zemního plynu. Vláda už dříve schválila souhlasné stanovisko k novele zákona o liniových stavbách, díky níž byl horkovod zařazen mezi prioritní stavby, což umožní urychlit jeho výstavbu.
„Horkovod úplně promění využívání energií pro dodávky v Brně. Více než polovina tepla půjde z jádra, více než třetina z energetického využití odpadů a téměř celý zbytek pokryje biomasa. Díky novému způsobu vytápění se sníží spotřeba primárních energií o více než 20 procent a emise skleníkových plynů klesnou o téměř 60 procent oproti dnešku. To je, jako kdyby přestalo jezdit 100 tisíc aut. Dává to smysl nejen ekonomicky, ale i z hlediska životního prostředí,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Projekt podle jeho slov významně pomůže s dekarbonizací Jihomoravského kraje.
Brňané budou mít podle ministra levnější a čistší teplo, které zároveň nebude závislé na dovozu. „Důležité je, že součástí projektu není jen potrubí z Dukovan do Brna a zpět, ale jde o připojení velké části Brna, kde se nyní v osmi městských částech provozují lokální plynové kotelny. Právě teplárenství patří mezi klíčové sektory, které ovlivňují jak kvalitu ovzduší, tak celkovou uhlíkovou stopu České republiky. Proto z výnosů z emisních povolenek podporujeme teplárny při modernizaci a přechodu na jiné druhy paliva.“
Technické řešení počítá s výstavbou napáječe o délce 40 kilometrů z Jaderné elektrárny Dukovany do stanice na území městské části Bosonohy. Zde se rozdělí do dvou větví a propojí se se stávající soustavou zásobování tepelnou energií Tepláren Brno. Celková délka nově postavených dálkových rozvodů tepla bude 94 km.
„Brno se tak fakticky zbaví plynu, protože bude vyrábět teplo z odpadu, z biomasy a z horkovodu. Zároveň je potřeba připomenout, že projekt horkovodu je významný nejen regionálně, ale i z pohledu celé České republiky, neboť na základě jeho realizace dojde ke splnění významné části environmentálních závazků ve vztahu k využívání fosilních paliv a produkci CO2 a dalších skleníkových plynů. Je neuvěřitelné, kolik práce se na projektu od dubna 2022, kdy jsme v době energetické krize oživili plán původně z 80. let, odvedlo. Oznámení finanční podpory je potvrzením toho, že jsme se vydali správným směrem,“ uzavírá primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).
Projekt horkovodu Dukovany–Brno je součástí širší transformace teplárenství v České republice. Teplárenství patří mezi klíčové sektory, které ovlivňují jak kvalitu ovzduší, tak celkovou uhlíkovou stopu České republiky. Ročně teplárny vyprodukují více než 15 milionů tun CO₂, což je zhruba 20 procent emisí z energetiky. Dálkové vytápění, které využívá přes 40 procent českých domácností, spoléhá téměř z poloviny na výrobu z uhlí, která do roku 2033 úplně skončí.
Výstavbu horkovodu z jaderné elektrárny Dukovany do Brna plánuje městská společnost Teplárny Brno ve spolupráci s ČEZ.
reklama