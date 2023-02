Uganda bude pokutovat řidiče, kteří nemají v autě koš na odpadky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Uganda chce od dubna pokutovat řidiče osobních aut, kteří ve svých vozech nebudou mít koš na odpadky. S odvoláním na ugandský úřad pro ochranu životního prostředí o tom informoval zpravodajský web BBC.

Maximální výši pokuty úřady stanovily na šest milionů ugandských šilinků (přibližně 36 000 Kč). Řidiči, kteří pokutu zaplatit odmítnou, budou stíháni a bude jim hrozit soudem stanovená pokuta, nebo vězení.

V současnosti platí v Ugandě povinnost vozit odpadkový koš v dálkových autobusech. Povinnost vozit koš i v osobním automobilu je ovšem novinka a mnozí Uganďané se již ptají, co budou úřady uznávat jako koš.

"Pokud na odpadky používáte něco, co není zakázané, mělo by to být v pořádku. Igelitky zakázané jsou," řekla BBC mluvčí úřadu Naomi Karekahová. Novela nařízení podle ní teprve stanoví, co se bude počítat jako odpadkový koš. "Zdá se, že ze všech postihů za znečištění životního prostředí, které jsme oznámili, tento zaujal nejvíce lidí," dodala.

reklama