Ukrajina bude chtít na Rusku kompenzace za ekologické škody způsobené invazí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Zničené a vyhořelé ruské vojenské vozidlo v Borodjance.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ruská invaze na Ukrajinu způsobila obrovské ekologické škody, za něž bude Kyjev prostřednictvím mezinárodních soudů žádat na Moskvě kompenzace. Podle agentury Reuters to řekl ukrajinský ministr životního prostředí Ruslan Strilec."Během uplynulých dvaceti let je toto první vojenský konflikt na světě, při němž byly způsobeny ekologické škody takových rozměrů," prohlásil ministr. Válka zahájená ruským agresorem zničila celé ekosystémy, připravila divokou přírodu o její přirozené prostředí a kontaminovala půdu v zemi, která patří k hlavním světovým producentům obilí, dodal.

Ukrajinské úřady podle něj zaznamenaly 1500 případů zničení ekosystémů nebo kontaminace půdy.

"Ruské rakety zasáhly naše ropné sklady, tepelné elektrárny, chemické závody – to má rozhodně dopad na životní prostředí. Hoří lesy, jsou ničeny cenné chráněné oblasti,“ zdůraznil Strilec. Poukázal také na to, že boje v okolí odstavené černobylské jaderné elektrárny, kde se v roce 1986 odehrálo největší jaderné neštěstí na světě, vyvolaly požáry na prostoru přesahujícím 12 000 hektarů a zničily flóru a faunu v jedinečném prostředí.

Finanční ztráty, které Ukrajina utrpěla v takzvané výlučné zóně kolem Černobylu, podle ministra dosahují 2,5 miliardy hřiven (dvě miliardy korun). Jaký je odhad celkových škod na životním prostředí způsobených válkou, ale neuvedl.

"Jsou oblasti, jako například mokřady, které ničí přejezdy techniky okupantů. Jsou to ekosystémy, které se utvářely stovky let a my o ně přicházíme," řekl Strilec.

"Chceme dosáhnout co největší kompenzace ztrát, které Rusko Ukrajině způsobilo... Veškeré škody půjdou k mezinárodním soudům," uvedl ministr.

U jakých mezinárodních soudů se Kyjev odškodnění bude domáhat, podle Reuters neupřesnil.

reklama