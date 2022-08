Ukrajinská loď s obilím určeným zemím Afrického rohu zakotvila v Džibutsku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Dnešní zásilka obilí je však jen kapkou v moři ve srovnání s tím, co země východní Afriky potřebují. Ilustrační snímek.

Ve východoafrickém Džibutsku dnes zakotvila loď s ukrajinským obilím, které je určené zemím Afrického rohu. Je to první zásilka obilí z Ukrajiny do Afriky od začátku ruské invaze, uvedl web BBC.

Organizace spojených národů zajistila, aby se obilí na palubě nákladní lodi Brave Commander dostalo do zemí ohrožených hladomorem. Vyložení a zabalení nákladu by mělo podle odhadů trvat asi čtyři dny. Pak bude plodina po silnici dopravena do sousední Etiopie, kde více než 20 milionů lidí potřebuje potravinovou pomoc.

Etiopie momentálně zažívá nejhorší sucho za posledních 40 let a také se potýká s řadou konfliktů. Jedním z nich jsou boje mezi etiopskou vládou a Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontou (TPLF), které se tento měsíc po několikaměsíčním klidu obnovily. V posledních měsících začala do etiopské Tigraje proudit i humanitární pomoc, její distribuci ale znemožňuje nedostatek pohonných hmot. V regionu prudce vzrostla podvýživa - trpí jí 29 procent dětí a 2,4 milionu lidí má vážný nedostatek potravin, uvedl v nedávné zprávě Světový potravinový program.

Dnešní zásilka obilí je však jen kapkou v moři ve srovnání s tím, co země východní Afriky potřebují. V suchem postiženém Somálsku, Etiopii a Keni umírá podle zprávy humanitárních organizací Oxfam a Save the Children z poloviny května jeden člověk hlady každých 48 vteřin. Katastrofickému hladu podle organizací čelí miliony Afričanů. Podle jejich odhadů se bude letos s hladem potýkat až 181 milionů lidí.

