Uprchlíci z Ukrajiny mohou do ostravské zoo za symbolickou korunu

Ostravská zoologická zahrada umožní s okamžitou platností všem ženám, dětem do 18 let a seniorům na 60 let, kteří museli uprchnout z válkou sužované Ukrajiny, snížené vstupné do svého areálu. Za návštěvu zahrady zaplatí symbolickou korunu. Novináře o tom informovala mluvčí zahrady Šárka Nováková.

"Pro vstup do zoo stačí předložit platný ukrajinský cestovní pas nebo ukrajinský občanský průkaz. Doufáme, že jim tato nabídka alespoň na chvilku pomůže zapomenout na hrůzy války," podotkla mluvčí. Pro snadnější informovanost a orientaci v areálu připravuje Zoo Ostrava také webové stránky a další informační materiály v ukrajinštině. O symbolickém vstupném už rozhodly například i zlínská či pražská zoo.

Mluvčí připomněla, že pomoc budou potřebovat i ukrajinské zoologické zahrady. Už v úterý o společné pomoci jednala Unie českých a slovenských zoologických zahrad. "Ostravská zoo se proto velmi ráda připojuje k Zoo Praha, která vytvořila speciální podúčet svého sbírkového konta Pomáháme jim přežít. Pokud lidé chtějí pomoci, mohou libovolnou částku již nyní zaslat na číslo účtu: 43-6804660247/0100," doplnila mluvčí. Variabilní symbol je 2022, zpráva pro příjemce je: Ukrajina.

Ostravskou zoologickou zahradu, která loni oslavila 70. výročí založení, v roce 2021 navštívilo 462 109 lidí. Bylo to o 42 603 více než v roce 2020. Kvůli koronavirovým opatřením se ale zahradě už podruhé za sebou nepodařilo překročit půlmilionovou hranici. Loni se v zahradě podařilo odchovat 1823 mláďat 135 druhů, včetně vzácných a raritních odchovů.

