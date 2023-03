Ústav: Snižování výměr honiteb nevede ke snižování stavů zvěře

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Zdroj | Depositphotos

Podle ústavu je tak zřejmé, že rozdrobení honiteb do menších celků s různým přístupem k mysliveckému hospodaření ve výsledku vede k větším počtům zvěře. A pokud by se minimální výměr honiteb snížil na až 115 hektarů, mohla by se například jelení zvěř pohybovat na území víc než deseti honiteb, což by mohlo výrazně zkomplikovat účinné řízení lovu.