Daniel Pitek: Proč tu máme prasečí mor? Odpověď je jednoduchá

On je taky problém, když se odstřel úspěšně provede. Střelené prase, třeba i 200 kilový starý kanec nebo bachyně , se musí někde odvézt, kde se dá vyvrhnout. To je tak optimálně práce pro tři lidi a s nějakým terénním pikapem či podobným autem. Neboli když myslivec číhá, ti lidi musí být v noci v pohotovosti. na rozdíl od srnčího nebo daňka, které myslivec za svitu baterky klidně sám zavěsí na nejbližší silnou větev a sám vyvrhne, střeva zakope a zbytek odnese klidně v batohu na zádech do mysliveckého mražáku.

Problém jsou i věci kolem veterinárního prověření zvěře. Ty testy trvají tuším až 14 dní a po tuto dobu musí být zvěř v mysliveckém mražáku. Kteráý je sice dotovaný, ale i tak. Problém jsou i pomocníci při odstřelu. Dříve, za První republiky nebo možná ještě za socíku bylo zažité, že myslivec si ze zvěře nechával maso, kůži a trofeje a pomocníci dostávali za odmenu vývrh. Střeva, vnitřnosti, sádl o a podobně. Což bylo pro ty chudé lidi vítané jídlo. Dneska si to myslivec nelajsne rozdat to lidem, dnes to jde do odpadu.

Takže i povedený odstřel je i dál dost náročný.

