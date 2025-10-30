Daniel Pitek: Každý by se měl držet svého kopyta
Po pádu komunistů došlo k oživení hospodářství i zlepšení životního prostředí.
Důležitým momentem při tomto procesu byl fakt, že k rozhodování o životním prostředí se v devadesátých letech dostali vzdělaní, vysoce kompetentní odborníci.
Ministry životního prostředí byli takoví velikáni a dnes legendy jako je Bedřich Moldan nebo byl Josef Vavroušek a Ivan Dejmal. Vyjímečné osobnosti, odborně zdatní, lidští, argumentačně vybavení, srozumitelní, slušní a světově uznávaní s všeobecným rozhledem a u svých rozhodnutí v oblasti enviromentu odpovědně přemýšlející o přesahu do ostatních oborů.
Doba se mění, při politickém kupčení se snižují kritéria na odbornost, slušnost, rozhled na kandidáty do vysokých státních funkcí, kde se má rozhodovat s velkou odpovědností.
Současný kandidát na ministra životního prostředí se chová, jako by vylezl odněkud ze suterénu. Pubertální provokace s nadupaným SUV, proklamace o chystaném destruktivním jednání v oboru, popírání jasných vědeckých výsledků v problematice klimatické změny a zřejmá neodbornost v enviromentálních oborech.
Pana Macinku nechci podceňovat, ale pravděpodobně nerozezná vrabce od sýkorky, ani sedmikrásku od kopretiny.
Jsem rád, že se proti jeho nominaci na ministra životního prostředí začalo ozývat velké množství lidí a celá řada organizací.
V pátek jsem se účastnil valné hromady Asociace strážců přírody ČR. Na valné hromadě jsme přijali usnesení, kde jasně deklarujeme, že jako ministra životního prostředí si představujeme osobnost odborně zdatnou a přistupující ke svěřenému sektoru konstruktivním způsobem.
Myslím, že každý by se měl držet svého kopyta a pohybovat se v oboru, kterému rozumí. Motoristé sobě, oslovili část voličů, mají určitý volební výsledek, který jim umožňuje si v současné politické konstelaci nárokovat ministerskou nebo ministerské pozice. Vzhledem k jejich názorovému nastavení by jim podle mého názoru slušelo ministerstvo dopravy a tam by mohli ukázat, co užitečného dokáží udělat pro motoristy i všechny ostatní občany naší země.
reklama