Daniel Pitek: Komentář k odbornému stanovisku Katedry myslivosti a lesnické zoologie ČZÚ

Michal Ukropec 15.3.2023 07:37

Dobrý den přeji pane Pitek. Mozek mi to opět nebere. Pokud jste takový odborník, předpokládal bych, že se k Vám do honebního společenství budou hlásit vlastíci pozemků z širokého okolí a budete bojovat za co největší honební společenstva. Opak je však pravdou. Nikdo z okolí Vás nechce a nevolí, tak bojujete za rozbití toho co je.

Odpovědět