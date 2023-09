Ústecký kraj spustil kampaň k veřejné dopravě, cestující láká na ekologii

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Heslem nové kampaně Ústeckého kraje k veřejné dopravě je "Zelenější než jste čekali!". Záměrem kampaně je obyvatele regionu informovat o ekologičnosti Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) a přitáhnout nové cestující, informovali zástupci krajského úřadu i vedení kraje.

Ústecký kraj si nechal vloni vypracovat studii od dopravní fakulty ČVUT (České vysoké učení technické), která prováděla na referenční trase z Ústí nad Labem do Děčína měření emisí osobních aut, zelených autobusů nebo vlaků DÚK. Z následně vzniklé metodiky pak přepočítali hodnoty emisí pro další trasy na Ústecku, řekl vedoucí oddělení dopravní obslužnosti na krajském úřadě Jakub Jeřábek. Výsledky potvrdily, že hromadná doprava je ekologičtější než individuální osobní doprava. Přesednutím do zelených autobusů a vlaků DÚK pomohou cestující ušetřit v průměru 40 procent emisí a vlak DÚK více než 55 procent emisí oproti autu.

"U nás ekologii prostřednictvím dopravy myslíme vážně. Je to jedna z věcí, do které můžeme jako kraj zasáhnout," uvedl hejtman Jan Schiller (ANO). Kraj podle něj pořídil 191 nových ekologických autobusů a modernizuje i vlaky. Zároveň si lidé mohou stáhnout do svých mobilních telefonů tzv. DÚKapku, tedy aplikaci, kde vidí všechny spoje a kde si mohou zakoupit jízdenky, čímž také šetří životní prostředí. Pokud si ji stáhnou do 20. září, mohou v pátek 22. září jet zdarma.

Billboardy, polepy na autobusech či reklamy na sociálních sítích laděny do zelené barvy, jakou mají autobusy DÚK a která je také symbolem pro ekologii, uvidí lidé nejméně příští dva až tři měsíce. Hlavní tváří kampaně se stal herec a rodilý Ústečan Tomáš Měcháček. "Pokud se v Ústí něco zlepšuje, což si myslím, že tohle zlepšení je, nemohl jsem říct ne. Místo autem je lepší jet veřejnou dopravou," sdělil herec, jenž na plakátech vystupuje například jako kominík. Kampaň je zaměřená hlavně na studenty a mladé lidi a také řidiče osobních aut.

Ústecký kraj každoročně objednává 52 milionů kilometrů spojů. Příští rok za provoz hromadné dopravy zaplatí 2,6 miliardy korun. Tržby se pohybují okolo 600 až 700 milionů korun ročně. Vedoucí odboru dopravy na krajském úřadě Jindřich Franěk uvedl, že cestujících přibývá. Odhadem jich jezdí 60 až 70.000 denně. Kraj zároveň modernizuje vozový park. Kampaň vyšla zhruba na dva miliony korun, studie od ČVUT asi na 100.000 korun.

