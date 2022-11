V Berlíně uctili památku cyklistky, jejíž smrt vyvolala hněv vůči aktivistům

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Berlíně se včera konala tichá vzpomínková akce za cyklistku, která ve čtvrtek zemřela na následky pondělní vážné dopravní nehody, při níž ji přejelo nákladní auto. Lékařka ze zasahující záchranné služby mezitím podle médií zpochybnila informace, že včasnou záchranu zraněné ženy znemožnila protestní akce ekologických aktivistů na silnici. Hasičský vůz směřující na místo nebyl totiž k vyproštění ženy potřeba. Role dvou vyšetřovaných aktivistů přitom vyvolala celoněmeckou debatu.

K pietní akci se podle agentury DPA sešly desítky lidí. Někteří seděli na krajnici u místa nehody, jiní přímo na silnici, kterou policie uzavřela. Mnozí přijeli symbolicky na kole. Členové Všeobecného německého klubu cyklistů postavili na místě nehody na frekventované silnici v berlínské části Charlottenburg-Wilmersdorf bílý bicykl, před nímž hořely svíčky.

Čtyřiačtyřicetiletou ženu v pondělí srazil a přejel nákladní vůz s míchačkou betonu. Žena utrpěla zranění, která ji ohrožovala na životě a jimž nakonec podlehla.

Nehoda vyvolala v celém Německu pozdvižení a diskuse. Speciální zásahový vůz, který měl pomoci vyprostit ženu zpod nákladního vozu, uvázl podle hasičů v koloně na městské dálnici. V tu dobu se přitom opodál konal protest skupiny klimatických aktivistů Letzte Generation (Poslední generace).

Německý deník Süddeutsche Zeitung na konci týdne s odvoláním na záchranné složky upozornil, že podle zasahující lékařky nemělo zdržení vyprošťovacího vozidla na záchranu zraněné ženy vliv.

Když se na místo vydal speciální vůz berlínských hasičů s hydraulickými zdvižnými systémy, uvázl v hustém provozu a dorazil o sedm až devět minut později, než při volném průjezdu. Cyklistka však mezitím byla vyproštěna a byla převezena na jednotku intenzivní péče.

Podle interní zprávy berlínských hasičů, na niž se odvolává Süddeutsche Zeitung, by speciální vůz nebyl nasazen ani v případě, že by na místo nehody dorazil včas. Ošetřující lékařka podle těchto informací konstatovala, že by bylo příliš nebezpečné ženu vyprošťovat technikou. Místo toho rozhodla o posunutí domíchávače vlastními silami.

Přesto jsou v souvislosti s případem podle berlínské policie vyšetřováni dva aktivisté ve věku 59 a 63 let kvůli podezření, že bránili v práci osobám poskytujícím pomoc.

Skupina Letzte Generation ještě ve čtvrtek vyjadřovala nad tragédií lítost a připustila, že "nemůže vyloučit", že opoždění zásahového vozu způsobila kolona vyvolaná jejími členy. V pátek už ale organizace přešla do ofenzivy a stěžovala si na "vlnu výčitek, nepravd a štvaní" a obvinila média z "fiktivního nafouknutí" případu a zpochybnění legitimity "demokratického protestu".

