Jan Staněk: Desatero při koupi elektromobilu

1: Revize elektroinstalace Pokud bydlíte v bytě a jste si jisti, že nebudete nikdy v domácích podmínkách dobíjet, tenhle bod se vás samozřejmě netýká. Nicméně každý, kdo dobíjí svůj elektromobil z jakékoli jednofázové nebo třífázové domácí či firemní zásuvky, by měl nechat zkontrolovat elektroinstalaci, a to kvůli sobě i případné pojistné události. Během dobíjení totiž protéká ze sítě do baterie auta dlouhodobě velké množství energie a přechodové odpory na různých místech elektroinstalace mohou způsobovat nežádoucí zahřívání spojů. Kontrola kontaktů například v rozvodných krabicích a zásuvkách je proto na místě. Já osobně jsem po pořízení prvního elektromobilu dobíjel z běžné jednofázové zásuvky vždy přes noc zhruba rok a tři čtvrtě. 2: Registrace u výrobce auta Elektromobily tvoří specifickou kategorii vzhledem k jejich dobíjení a začlenění do struktury digitálního světa. Výrobci mají zpravidla smlouvy s vybranými poskytovateli dobíjecích služeb a díky tomu nabízejí další výhody. Proto je víc než dobré zaregistrovat se u výrobce auta a nastavit způsob plateb za nabíjení, což můžete udělat ještě před převzetím vozu, pokud už znáte jeho VIN kód. Jako příklad můžu uvést Porsche, se kterým mám nyní vlastní zkušenosti. Značka mi nabízí výhodné ceny na ultra rychlých dobíjecích stanicích Ionity, aktuálně 10 korun za kilowatthodinu. Registrací zároveň získáte například možnost komunikovat s vozem vzdáleně. 2: Registrace u zvoleného poskytovatele nabíjení Pro potřeby dobíjení na veřejných stanicích je praktické se registrovat u poskytovatele nabíjení. Registrace samotná nic nestojí, vyřídíte ji za 10 minut a umožní vám dobíjet za zvýhodněné ceny. Osobně doporučuji zmapovat si dobíjecí stanice a registrovat se u dodavatele, který má dobře pokrytou síť v místech vašich nejčastějších tras. Nejvíc dobíjecích stanic má aktuálně v Česku trojice lokálních poskytovatelů (řazeno podle abecedy) ČEZ, E-ON a PRE, z mezinárodních sítí má u nás nabíjecí huby Tesla a Ionity. Vyberte si jednoho až dva z nich, pro nečekané potřeby dobíjení jinde můžete využít roaming. Dobíjení pak spouštíte s pomocí mobilní aplikace nebo čipu zaslaného po registraci. 4: Pojištění auta Zákonem vyžadované povinné ručení se u elektromobilu pohybuje v podobných relacích jako u auta se spalovacím motorem, jeho výši ovlivňují nejvíce řidičské bonusy či malusy. Pokud jezdíte dlouhodobě bez nehod, můžete se dostat s prémiovým elektrickým vozem na zhruba 4000 korun ročně. Co se týká havarijního pojištění, můj osobní názor je ten, že auta do pořizovací ceny řekněme tři čtvrtě milionu korun nepojišťuji. Drobné ťukance, odřené nárazníky nebo třeba skla hradíme z rodinných rezerv. Tenhle můj pohled souvisí s výší spoluúčasti, reálným plněním pojišťoven a faktem, že každá pojistná událost zvyšuje cenu pojistky. U nového auta se zaměřuji na pojistku, která kryje největší rizika, jako je živelná pohroma, odcizení a totální havárie. Taková pojistka s pětiprocentní spoluúčastí (minimálně 5000 korun) nás vyjde ročně asi na 1,7 % pořizovací ceny vozu, což považuji za rozumné. 5: Nabíjecí kabely K dobíjení jsou třeba kabely a na to je dobré se připravit. Při použití rychlých veřejných DC dobíjecích míst využijete kabely, které jsou součástí stanic. Pro pomalé dobíjení na veřejných nabíjecích bodech se střídavým proudem (AC), které reprezentují sloupky na ulicích a v budoucnu je najdete čím dál častěji například i na sloupech veřejného osvětlení, musíte ale využít vlastní kabel, tzv. typ 2 – typ 2 (neboli menekes). Tento kabel doporučuji mít v autě pořád, ostatně jej většina výrobců automaticky dodává s novým elektromobilem. Z mého pohledu je jeho optimální délka 7 metrů. Potřeba vlastních kabelů platí i v případě dobíjení z jednofázové nebo třífázové zásuvky doma nebo v práci. Ty je třeba většinou pořídit samostatně. Vhodný je univerzální kabel, který má výměnné koncovky pro použití s 230 V i 400 V zásuvkou. Ke služebnímu autu vám většinou zaměstnavatel dá tento přenosný nabíjecí kabel ve verzi, která odesílá data o lokaci a objemu nabíjení pro potřeby sestavení měsíčního „cesťáku“ a finančního vyúčtování. 6: Přihlášení do auta Elektrické auto je doma a my se musíme vrátit zpátky k digitálním technologiím. Jak už jsme si řekli, s e-autem je možné komunikovat pomocí aplikace a k tomu je třeba se k němu přihlásit. Své účty by si měli vytvořit všichni členové rodiny či firmy, kteří budou auto používat. S přihlášením souvisí totiž i automatická personalizace infotainmentu, která může zahrnovat propojení handsfree, zobrazení oblíbených tras nebo přizpůsobení hudebních služeb. Součástí personalizace je podle typu auta také individuální nastavení klimatizace, sedaček, zrcátek či volantu. Pro vzdálenou komunikací s autem je třeba povolit datové připojení SIM karty ve vozidle, protože data sdílí vůz s automobilkou. Pokud nebudete souhlasit, vzdálená komunikace nebude možná. 7: Nastavení Součástí personalizace je u mnoha aut i nastavení implicitně zobrazovaných informací. Já osobně preferuji doplnění informace o rychlosti podrobnostmi o momentální a průměrné spotřebě. Tak například vidím, že za posledních 3,5 tisíce kilometrů spotřebovalo moje Porsche 18,6 kilowatthodin na 100 km. Pak chci vždy vidět informace o stavu akumulátoru a o průběhu nabíjení. Za důležitou také považuji informaci o teplotní připravenosti baterie na ultra rychlé nabíjení. S tím souvisí také nastavení úrovně, do které se bude elektromobil automaticky nabíjet. Pokud nepojedete hned po dobití delší trasu, doporučuji vzhledem ke správné péči o baterii dobíjet do 80 %. Často je také možné přizpůsobit navigaci tak, aby při definovaném stavu baterie (například 15 %) zařadila automaticky do plánované trasy zastávku na dobíjení. Nastavit lze také většinou zobrazování stanic nabízejících jen ultra rychlé dobíjení. Pokud vyjíždíte ráno v pravidelný čas, můžete u mnoha modelů také aktivovat automaticky klimatizaci a v zimě sednout do již vyhřátého auta. 8: Dejte do auta vše, co potřebujete Tenhle bod je samozřejmě univerzální pro nové majitele jakéhokoli automobilu. Povinná výbava by měla být součástí nového auta, pokud kupujete elektromobil jako ojetinu, je na místě kontrola. Kromě povinné výbavy bude ale třeba doplnit počet reflexních vest podle počtu míst v automobilu, držák na telefon, kabely pro jeho nabíjení, sluneční brýle nebo podle zvážení třeba parkovací hodiny. Jestli jezdíte pravidelně do zahraničí, ověřte si, zda v dané zemi není součástí povinné výbavy něco dalšího. 9: Naučte se s aplikací O mobilní aplikaci již byla řeč. S její pomocí můžete využívat celou řadu možností. Proto zdůrazňuji výhodu toho, když ji dobře prozkoumáte. A to ideálně v klidu doma, abyste nebyli během získávání prvních zkušeností s elektromobilem na cestách zbytečně ve stresu. Mobilní aplikace výrobců jsou si dost podobné – vzdáleně můžete spustit a sledovat průběh nabíjení, kontrolovat odhadovaný dojezd, nahlížet na vyúčtování, nebo třeba plánovat trasu včetně vyhledávání nabíjecích stanic, což bych rád zdůraznil. V aplikaci si můžete kdykoli ověřit také detaily o aktuálních cenách elektřiny za nabíjení vyplývajících ze smluvních podmínek s výrobcem automobilu. 10: Správné zajetí elektromobilu Zastávám názor, že když se budu k autu od začátku slušně chovat, tak mi to během provozu vrátí svou spolehlivostí. Elektromobil má oproti automobilu se spalovacím motorem výrazně jednodušší pohonnou jednotku, přesto bych rád doporučil několik věcí pro prvních tisíc kilometrů. 