Jan Staněk: Elektromobil je od základu jiný, jeho servis je mnohem jednodušší a levnější

Elektromobil má jednodušší pohonnou jednotku

Technologický vývoj spojený s elektromobilitou přináší revoluci nejen do pohonných systémů automobilů, ale i do jejich servisních nároků. Díky své konstrukční jednoduchosti jsou elektromobily přínosem nejen z pohledu ekologie, ale přináší také zásadní změny v přístupu k údržbě. Jak se liší servisní nároky elektromobilu od tradičního auta se spalovacím motorem a jaké jsou dlouhodobé ekonomické důsledky těchto rozdílů? Na svém YouTube kanálu Electro Dad jsem se této problematice již několikrát věnoval, nyní se pokusím shrnout všechny klíčové aspekty.

Kompletní pohonná jednotka elektromobilu zahrnuje elektrický motor (stator a rotor), silovou elektroniku a jednostupňovou převodovku, která je oproti tradičnímu automobilu mechanicky výrazně jednodušší. Díky této konstrukci je ve srovnání se složitými spalovacími motory eliminována naprostá většina pohyblivých a dalších mechanicky komplikovaných částí, jako jsou písty, ventily, rozvody, vstřikovací jednotky a složité převodovky. Výsledkem je podstatně jednodušší údržba, nižší opotřebení jednotlivých částí a menší poruchovost pohonné jednotky elektromobilu. Elektromotor navíc nikdy nevyžaduje výměnu oleje. Tyto skutečnosti se významně promítají do dlouhodobých nákladů spojených s jeho provozem.

Servisní prohlídky: Elektromobil versus spalovací auto

Při pravidelných prohlídkách elektromobilu se technici soustředí především na kontrolu a aktualizaci softwaru, kontrolu osvětlení, stavu baterie a jejího chlazení či výměnu kabinového filtru. Důležitá je také diagnostika brzdového systému. Když už jsme u brzd, je na místě zmínit, že při efektivním využívání rekuperačního brzdění jsou brzdové systémy elektromobilů podstatně méně namáhané. Rekuperační brzdění s využitím elektromotoru umožňuje vozidlu zpomalovat při puštění plynového pedálu. Přitom vzniká energie, která se vrací zpět do baterie. Tím se výrazně prodlužuje životnost brzdových kotoučů a destiček. Řidiči, kteří efektivně rekuperaci využívají, mohou snížit opotřebení tradičních brzdových komponent až na jednu čtvrtinu, což souvisí s dalším ušetřením servisních nákladů. Využívání rekuperace navíc umožňuje řídit elektromobil v plynulém provozu pomocí jediného pedálu.

Pravidelné servisní prohlídky tradičního auta zahrnují výměnu motorového oleje, olejového filtru, zapalovacích svíček a často také kontrolu emisních systémů. Další nemalé finanční náklady jsou z dlouhodobého hlediska spojeny s údržbou převodovky, rozvodů či kompletního výfukového systému včetně katalyzátoru nebo filtru pevných částic. Všechny tyto úkony jsou nejen časově náročné, ale také finančně nákladné.

V souvislosti s tlakem na dodržování emisních norem a snižováním objemu motorů se objevují také žhavé diskuze nad výdrží moderních spalovacích motorů, které často s objemem 0,9 až 1,2 litru dosahují výkonu přes sto koňských sil. Motory jsou podstatně více namáhány s ohledem na tlak ve válcích a teplotu a výrazně trpí také turbo, jehož životnost se zvláště při nedodržování optimálních provozních podmínek snižuje.

Servisní intervaly a náklady

Elektromobily mají obvykle předepsaný servisní interval garančních prohlídek jednou za dva roky nebo každých 30 000 km. Tesla dokonce pravidelné servisní prohlídky nevyžaduje, jen doporučuje. Auta se spalovacími motory musí na výrazně pracnější prohlídku obvykle každých 15 000 km. Intervaly se odvíjejí zejména od potřeby pravidelné výměny provozních kapalin.

Přečtěte si také | Jan Staněk: Život s elektromobilem v zimě

Při srovnání dlouhodobých servisních nákladů na životní cyklus obou typů vozidel je elektromobil jasným vítězem a s rostoucím stářím automobilu je tento rozdíl stále významnější. Náklady spojené s garančními prohlídkami, pravidelnou výměnu oleje, filtrů, rozvodů a dalších komponent mohou v průběhu životního cyklu vozu se spalovacím motorem dosáhnout běžně částky přes 150 tisíc korun, zatímco u elektromobilů jsou zhruba poloviční. U elektromobilu je důležitá základní péče o baterii. Té vycházejí nicméně vstříc velkorysé záruky výrobců a náklady na její případný servis jsou tak nepravděpodobné. Škoda poskytuje například na baterie elektromobilů záruku 8 let nebo 160 tisíc kilometrů, podobně je na tom i většina dalších automobilek. Mezi ještě sebevědomější výrobce patří například Tesla s 8 lety / 160 až 240 tisíci kilometry podle modelu, nebo Mercedes, který garantuje 10 let nebo 250 tisíc kilometrů s tím, že kapacita akumulátoru v tomto čase neklesne pod 70 procent původní hodnoty. Pokud by baterie servis přece jen vyžadovala, přístup automobilek se liší - Kia, Hyundai, Škoda, Volkswagen a další vám baterii proměří a vymění vadný modul (například jednu dvanáctinu baterie). Tesla vám vymění celý akumulátor a ten původní si ponechá na repasi.

Pozor na hybridy – u nich se servis naopak prodraží

Musíme zmínit ještě kategorii plug-in hybridních automobilů a zde je třeba zdvihnout prst. Tento typ automobilů obsahuje totiž obě pohonné jednotky (spalovací i elektrickou), a ty jsou navíc vzájemně propojeny. Z tohoto důvodu představují z pohledu servisních nákladů nejdražší variantu. Obecně zastávám názor, že technologie „spalovacích aut do zásuvky“ je přechodná a časem ji vytlačí elektromobily, které budou zlevňovat a prodlužovat svůj dojezd.

Závěr

Elektromobily přinášejí zcela nový přístup k údržbě. Díky své jednoduchosti, delším servisním intervalům a nižším nákladům na opravy představují atraktivní řešení nejen z ekologického, ale i ekonomického hlediska. Současné vyšší počáteční investice spojené s pořízením elektromobilu v cenové hladině zhruba do jednoho milionu korun vyrovnávají v průběhu času náklady na servis, údržbu a provoz. V následujících třech letech se však i pořizovací ceny menších elektromobilů sníží na úroveň adekvátních spalovacích variant a elektromobily budou dávat ekonomicky smysl již naprosté většině uživatelů bez ohledu na to, zda mají možnost levně dobíjet doma nebo v práci.

