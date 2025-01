Jan Staněk: Život s elektromobilem v zimě

Jaroslav Řezáč 30.1.2025 08:46 Reaguje na Emil Bernardy





Nových sad trakčních baterií hodlá bratislavský dopravní podnik nakoupit pět. Skutečný počet bude záviset na jeho finančních možnostech, půjde o rámcovou smlouvu na dva roky. Jedna sada baterií pro elektrobus NS 12 Electric včetně montáže, oživení, záručního servisu a likvidace starých akumulátorů vyjde podle předpokladů asi na 69 tisíc eur (1,74 milionu korun). Předpokládaná cena jedné sady baterií pro elektrobus EBN 8 je 65,6 tisíc eur (1,72 milionu korun).



Na nové baterie požaduje dopravce záruku 3 roky nebo 2 tisíce nabíjecích cyklů, a to při zbytkové energii minimálně 80 % z nominální hodnoty.



Opětovné zprovoznění elektrobusů vyjde DPB několikanásobně dráž než autobusů s dieselovými motory.

Když už jsme u té veřejné dopravy... jak se ukazuje, baterie mají určitou životnost...



Dopravný podnik Bratislava (DPB) shání nové trakční baterie pro své elektrobusy SOR NS 12 Electric a EBN 8. Informuje o tom web imhd.sk. Jak web dodává, vozidla jsou v provozu od začátku roku 2018. Vybaveny jsou bateriemi, jejichž životnost byla stanovená na pět let, nebo minimálně 2 tisíce nabíjecích cyklů.

„Generální opravy naftových motorů má DPB aktuálně vysoutěžené v ceně od 8 500 eur (Iveco Tector Euro 6) do 14 948 eur (Mercedes-Benz OM 45) bez DPH. V přepočtu je to od 214 tisíc korun do 376 tisíc korun,“ upozorňuje imhd.sk.

Odpovědět