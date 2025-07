Chceme oslovit i ty, kteří jinak nejsou moc slyšet. Jak dělají ve Vídni participaci pro klima?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Bican / Bieno Ozeleňování ulic je jen jedním z klimatických opatření, která ve Vídni aplikují.

Již filozof a spisovatel J. J. Rousseau tvrdil, že pravá svoboda a demokracie znamenají neustálou účast občanů na tvorbě zákonů a řízení věcí veřejných, nikoli jen pasivní účast ve formě voleb. A ve Vídni si tuto myšlenku vzali opravdu k srdci. Participaci obyvatelstva na opatřeních, která mají reagovat na klimatickou změnu, tu nejen vítají, ale i aktivně podporují a vyhledávají.

Paní Monika Stumpf-Fekete z Ředitelství pro stavby a techniku Magistrátu města Vídně nám vysvětlila, že klimatická změna má přímý dopad na život obyvatel města, které za posledních 25 let zažilo dynamický růst. „Každých pět let děláme rozsáhlý průzkum mezi obyvatelstvem a vychází nám, že 91 % z nich tu žije rádo a většina z nich je dalšímu růstu otevřená,“ otevírá svou prezentaci pro účastníky exkurze Ochlaďme Vídeň, kterou v červnu 2025 zorganizoval pro zájemce z řad komunálních politiků a úředníků spolek Bieno.

Participace na klima opatřeních je pro město Vídeň zásadní součástí tzv. Demokratické strategie. „33 % našeho obyvatelstva nemá rakouské občanství, a tudíž nemůže volit. Počty cizinců budou do budoucna stoupat a mohl by tak vzniknout problém pro naši demokracii. Participace je pro nás tedy zásadním nástrojem,“ pokračuje. Tak jako po celé Evropě, i ve Vídni populace stárne a do budoucna se tak bude zvětšovat skupina lidí, které klima změna ohrožuje nejvíce. A město se na to chce připravit a dopřát svým obyvatelům co nejvíce komfortu.

Město, které chodí za občany

Tzv. Vídeňský přístup spočívá v aktivním oslovování různých skupin obyvatel (třeba i jejich rodným jazykem) a zjišťování jejich potřeb. A to včetně těch, kteří nejsou na normálních okolností tolik slyšet, mají méně zdrojů a možností a jiné potřeby než střední třída. „Například jde o sociálně slabé, děti, pečující, imigranty nebo lidi bez domova,“ upřesňuje Monika Stumpf-Fekete. A je úkolem magistrátu zjistit, jak oslovit i je. Vybrat ten správný čas, místo, jazyk i prostředky participačního procesu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Bican / Bieno Součástí strategie jsou i městská reuse centra.

Používá k tomu různé komunikační kanály, digitální, osobní i hybridní. Pořádá participační setkání ve veřejném prostoru a dětské parlamenty. „Musíme poskytovat směrem k občanům, přímé, jasné a včasné informace, pak následují konzultace a kooperace u jednoho stolu. Je důležité, aby občané a občanky mohli své nápady realizovat,“ vysvětluje dál paní Stumpf- Fekete. Občané pak mohou důvěřovat svým politikům a ztotožňovat se se svým okolím, demonstruje se tak transparentnost a občané si pak provedených realizací více nejen všímají, ale i váží.

Udržitelnost jako norma

Společně s magistrátem tak obyvatelstvo pečuje o obnovu města, slouží k tomu i stále vznikající lokální participační kanceláře pro nápady lidí z okolí. Jejich úkolem je přesvědčit lidi, že udržitelnost je normou a že cíl Strategie Smart Klima City 2022 – tedy dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality – lze naplnit. Jedním z prostředků je i participativní rozpočet 20 Eur na obyvatele, v rámci kterého se po celý rok sbírají nápady a pořádají workshopy pro různé cílové skupiny. Ty, které se poté vyberou k realizaci se rozdělí do několika kategorií od klimamobility až po cirkulární ekonomiku. Podmínkou je, že musí být sociálně spravedlivé, realizovatelné do dvou let a v souladu s cíli města Vídně.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Bican / Bieno Prezentace tzv. Demokratické strategie.

Pro komunikaci směrem k občanům využívá město i služeb specializovaných komunikačních agentur a neziskové a lidskoprávní organizace, ale i spolky, charity, církve a školy, které mají svoje vlastní komunikační sítě. Využívají se tiskoviny psané jednoduchým srozumitelným jazykem vyzývající k participaci, setkávání s ambasadory projektů i testimoniály. Nápady, které se skutečně realizují, pak vybírá komise sestavená z náhodně vylosovaných obyvatel. Ta rozhoduje jen konsenzuálně. „V průběhu celého procesu participace se lidé učí nejen o klimatických souvislostech, ale také o principech demokracie,“ říká Monika Stumpf-Fekete.

Participace kultivuje demokracii

Díky téhle mravenčí a systematické práci se magistrátu daří mobilizovat obyvatelstvo pro klima, pracovat jak na obnově města, tak na vzájemném porozumění mezi jednotlivými skupinami obyvatel a nést tak cíle, které jsou výsledkem demokratických procesů.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Bican / Bieno Exkurzi do Vídně uspořádal spolek Bieno.

„Učíme se při tom všichni. Nejen občané, ale i my a politici. Jeden politik mi nedávno řekl, že občané jsou dnes již mnohem dále, než si myslel. A to pro mne znamená, že se nám skutečně daří kultivovat demokracii,“ uzavírá svou prezentaci.

