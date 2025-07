Vláda v řadě opatření za původními sliby zaostává, uvedly ekologické organizace

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) v mnoha opatřeních týkajících se ochrany klimatu a životního prostředí podle oslovených ekologických organizací zaostala za původními sliby. Ve vyjádřeních pro ČTK ale ekologičtí aktivisté pozitivně zhodnotili omezení vydávání emisních výjimek nebo kroky v ochraně krajiny. Vláda na začátku svého funkčního období deklarovala například podporu komunitní energetiky, snižování emisí, rozvoj zeleně nebo efektivnější nakládání s odpady.Ekologické organizace kritizují mimo jiné dva neschválené strategické dokumenty, Politiku ochrany klimatu (POK) a Státní energetickou koncepci (SEK), nebo rozpačitý postup Fialova kabinetu ohledně přezkumu závazného stanoviska k prodloužení těžby na dole Bílina.

"Vláda se na začátku svého působení ve svém programovém prohlášení zavázala, že bude vytvářet podmínky pro možný odklon od uhlí do roku 2033. To však splnila pouze částečně," uvedl Jaroslav Bican z Greenpeace ČR. Národní klimaticko-energetický plán (NKEP) podle něj vláda odevzdala Evropské komisi s nedostatečnými cíli rozvoje obnovitelných zdrojů energie (OZE) a chybějícími opatřeními a časovým plánem ukončení dotací do fosilních paliv.

Podle Jiřího Koželouha z Hnutí Duha vláda naopak splnila slib omezit emisní výjimky pro znečišťovatele a ve shodě s opozicí prosadila sérii novel pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Nicméně i Koželouha vládě vytýká, že nepřijala energetickou koncepci a že cíl pro obnovitelné zdroje energie je zbytečně nízký. Celkově ale vnímá pozitivní posun v podmínkách pro výstavbu obnovitelných zdrojů, zejména u střešní fotovoltaiky a větrných elektráren, a pro sdílení elektřiny.

Vláda prosadila sérii zákonů pro modernizaci energetiky nazvaných jako lex OZE 1 až 3, lex plyn a zákon o zrychleném zavádění OZE.

U odpadového hospodářství chtěla vláda snížit množství produkovaného odpadu přechodem na oběhové hospodářství. Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu zákona o obalech, který by mimo jiné zavedl systém zálohování PET lahví a plechovek od nápojů. Narážela ale na odpor už ve vládní koalici a v Poslanecké sněmovně se pak novela zasekla a nebude schválena. "Vládě se proto nepodařilo redukovat množství odpadů," konstatoval Koželouh. Negativně to hodnotí také tiskový mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek.

Za významný krok k ochraně přírody ekologové ale považují to, že ministerstvo životního prostředí prosadilo vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok nebo memorandum o šetrném hospodaření ve Ždánickém lese, které zastavilo tamní rozsáhlé kácení. "Naopak osud ze strany ministerstvem připraveného nového národního parku Křivoklátsko je nejistý kvůli obstrukcím opozice ve Sněmovně," dodal Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Podle ekologů vláda udělala několik pozitivních dílčích kroků, kterými zlepšila například podporu tvorby krajinných prvků nebo ekologického zemědělství.

Slib omezit vydávání emisních výjimek pro znečišťovatele vláda podle Koželouha splnila tím, že uhelná elektrárna Ledvice dostala pouze roční výjimku a uhelná elektrárna Počerady dostala jen výjimku s přísným emisním stropem a závazným ukončením provozu po jeho vyčerpání.

