V Brně v lednu odvezou zhruba 15 tun vánočních stromků

V Brně každoročně odvezou během ledna 15 tun vánočních stromků, kterých se lidé po svátku Tří králů zbavují. Podle mluvčí městské odpadové společnosti SAKO Brno Anety Bublové už se lidé naučili, že pokud vyhazují větší strom s průměrem kmene nad pět centimetrů, musí jej rozřezat na menší části, aby se dal hodit do automatického lisu popelářského auta.

"Pokud stromek někdo veze do sběrného střediska odpadu, nemusí s ním dělat nic, stejně tak může vyhodit bez problémů menší stromky vedle černých popelnic," řekla Bublová. Rozřezání větších stromků usnadňuje práci popelářům. Kdyby vhodili takový kus do lisu, mohl by se poškodit.

Stromky se vozí do zařízení pro energetické využívání odpadu. "Zde jsou společně s ostatním materiálem nadrceny a využity k výrobě čisté tepelné a elektrické energie dodávané do domácností v Brně," popsala Bublová.

Kromě stromků přináší povánoční období i větší množství papíru z různých obalů. "Objem se zvyšuje už před Vánoci, kdy se lidé zbavují krabic a obalů, ve kterých dárky nakupovali. Nejvíce se objem zvýší během vánočních svátků. V prosinci se sveze zhruba o pětinu papírového odpadu více než v jiných měsících," uvedla Bublová.

Papír Sako dále prodává společnostem, které jej využívají k výrobě nových produktů, jde až o 90 procent. "Zbylých deset procent jsou nežádoucí příměsi, které putují do zařízení pro energetické využívání odpadu a využijí se k výrobě tepelné a elektrické energie pro brněnské domácnosti," řekla Bublová.

Objem vyhozených plastů během Vánoc zdaleka tolik neroste, pouze o deset procent, nejde tedy o výraznou zátěž při svozu odpadu.

