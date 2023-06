V Českém Švýcarsku hořela hrabanka v nepřístupném terénu, požár se už nešíří

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

V Českém Švýcarsku včera vzplála hrabanka a borůvčí v nepřístupném terénu pod vyhlídkou Belveder. K požáru vyjeli hasiči ze čtyř jednotek. Požár lokalizovali a zabránili šíření, řekl ČTK ve 21:15 mluvčí krajských hasičů Milan Faják. Místo je podle mluvčího mimo území národního parku na ploše, která je ve správě Lesů ČR.

Hořet začalo večer na ploše zhruba 30 krát 50 metrů. Hasiči mohli dojet ke kraji lesa za obcí Labská Stráň, odtud natáhli hadice. "Nasazeny byly tři vodní proudy, už se dohašuje," uvedl Faják. Příčina vzniku požáru zatím není zřejmá. Zatímco v některých částech republiky ve středu vydatně pršelo, sever Čech bouřky nezasáhly.

Hasiči ten samý ráno v Děčíně otestovali vak na hasební vodu, který bude do konce měsíce umístěn v národním parku České Švýcarsko. Do speciálního vaku vyrobeného podle požadavků hasičů se vejde 50 000 litrů vody, což je zhruba pět automobilových cisteren. V parku, který loni zasáhl nejrozsáhlejší požár v ČR, budou letos umístěny ještě další dva. Voda bude připravena pro prvotní hašení lesního požáru, než bude na místo dopravena další. Ve spolupráci s hasiči správa parku vybrala místa, kde by hrozil nedostatek vody. Zatím je to Dubák nedaleko Vysoké Lípy, další u Richterovy boudy mezi Doubicí, Kyjovem a Brtníky a třetí bude pod Stříbrnými stěnami.

