V Česku se do března prodalo téměř pětkrát víc aut do zásuvky

V Česku se v prvním čtvrtletí prodalo 1320 osobních elektromobilů a hybridů do zásuvky. Loni to ve stejném období bylo jen 280 aut, tedy skoro pětkrát méně. Celkový počet registrovaných vozů do zásuvky všech kategorií se přiblížil 10.000. Uvedlo to Centrum dopravního výzkumu.

Od ledna do března se prodalo 855 elektromobilů a 465 plug-in hybridů. Důvodem nárůstu je především snaha automobilek snížit prodejem elektrických aut průměr CO2 na flotilu, aby nemusely platit vysoké pokuty.

"V obou uvedených kategoriích vozidel bylo již za první kvartál registrováno více vozidel než za celý loňský rok. V letošním roce má z pohledu jednotlivých značek nejvyšší podíl registrací Škoda (771 vozidel), následuje Hyundai (153) a Tesla (114)," uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.

Celkově v oblasti elektrických bateriových vozidel v uplynulém roce významně vzrostl zájem o jednostopá vozidla, nejčastěji šlo o skútry, a také užitková vozidla, která postupně nacházejí uplatnění ve městech například v technických službách.

