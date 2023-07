V chemičce v centru Ústí nad Labem chovají včely, med budou analyzovat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V chemičce Spolchemie v centru Ústí nad Labem chovají včely. Med od 200 000 včel podrobí detailní analýze. Chemici chtějí zjistit, jaké prvky bude obsahovat. Nepředpokládají, že by to byly těžké kovy či jiné nebezpečné látky. Přímo v areálu je mnoho akátů a v okolí jsou v parcích a na sídlištích lípy. Snůška by mohla být až 30 kilogramů medu, předpokládá Roman Dejmek, který ve Spolchemiii pracuje v oblasti řídících systémů a sám přes deset let včelaří.

Nápad na umístění včelstva do chemičky budil nejprve rozpaky mezi zaměstnanci. "Vím, že samotné okolí i náš areál je čistým prostředím. Zajímalo mě ale, jestli se včely nemohou dostat do některých provozů nebo k látkám, které by jim mohly ublížit," řekla Lenka Pospíšilová z marketingového oddělení. Výzkumný ústav včelařský ubezpečil chemiky, že v chovu nevidí žádný problém.

Včelstva umístili zaměstnanci na Ovčí vrch, který je na severním okraji rozlehlého areálu. Na louce vedle zásobníků je nyní několik úlů. Letos ale ještě med nebude. "Nejprve musíme dostat včely do formy. Aby zazimovaly, potřebují 15 až 20 kilogramů zásob. Proto je dokrmíme cukerným roztokem, připraveno mám 10 až 15 kilogramů," uvedl Dejmek.

Na přelomu července a srpna preventivně včely přeléčí proti varoáze a v lednu je zkontroluje. Mezitím firma proškolí pracovníky, kteří na místo docházejí, ohledně bezpečnosti. "Dříve byla včelstva součástí každého většího hospodářství. Teď se rozrůstá komunitní pěstování, je tu spousta zahrádek a my slýcháme, že opylovačů je málo. Proto je tu máme, navíc lokalita je střežená, takže úly jsou v bezpečí. A zaměstnance naučíme s včelami žít," uvedla vedoucí referátu ochrany životního prostředí Spolchemie Iveta Soperová.

Med se za rok ocitne na pásech podobných těm, na kterých je nyní pryskyřice. Následně po mineralizaci vzorku, to znamená po rozkladu medu do podoby anorganických solí v laboratoři, využijí přístroj, na němž nyní stanovují stopová množství nečistot v produkci chemičky. "Při kontrole medu můžeme stanovit stopové množství těžkých kovů, jako je olovo, kadmium, arsen a podobně. Nečekám, že v něm něco takového bude, ale uvidíme," uvedla vedoucí laboratoře Věra Barcalová. "Jsme ale hodně zvědaví, co včeličky nasbírají," dodala.

Včely se chovají i na jiných méně obvyklých místech. Na severu Čech je to například v areálu elektrárny Počerady na Mostecku, kde loni na jaře poprvé stočili med.

