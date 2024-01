V ČR je šest nových ohnisek ptačí chřipky. Lidé by měli zabezpečit své chovy drůbeže

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Česku se dnes potvrdilo šest ohnisek ptačí chřipky v malochovech. Tři případy jsou ze Zlínského kraje, dva jsou na Vysočině a jeden v Olomouckém kraji. V ČR je deset ohnisek nákazy, první letošní případ se potvrdil na jihu Čech v úterý. ČTK o tom informovala Státní veterinární správa (SVS). Stejně jako v přechozích případech se nepřijímají mimořádná veterinární opatření, což umožňuje nedávná změna evropské legislativy.

Ve Zlínském kraji se nákaza potvrdila ve dvou chovech v Kelči na Vsetínsku a v Rožnově pod Radhoštěm. Dvě ohniska na Vysočině jsou v obcích Želiv a Popelištná na Pelhřimovsku. Šestý případ je z Norberčan na Olomoucku. Ve všech případech podle veterinární správy uhynula v malochovech velká část drůbeže nebo většina ptáků. Zbývající drůbež se musí utratit.

V zasažených oblastech se nebudou vymezovat uzavřená pásma ani vyhlašovat mimořádná veterinární opatření. Jednou z podmínek pro využití výjimky dané evropskou legislativou je to, že chovatel neuvádí drůbež ani její produkty na trh, což znamená, že riziko šíření nákazy z chovu je minimální. "Česká republika by neměla navíc ztratit oficiální status země prosté ptačí chřipky důležitý pro mezinárodní obchod s drůbeží a jejími produkty. Krajská veterinární správa bude nákazovou situaci v oblasti bedlivě monitorovat," uvedl dříve ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Veterináři doporučí chovatelům hlavně zamezit kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky, kteří mohou nákazu přenášet. Základním preventivním opatřením je proto chov v uzavřených objektech. Pokud to není možné, měli by chovatelé minimalizovat kontaminaci vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, uvádí SVS. Nabízí se také například možnost zasíťování výběhů.

V domácích chovech je v Česku nejméně 3,8 milionu nosnic. Vyplývá to z posledního zveřejněného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) za rok 2022 k průměrnému stavu nosnic v domácích chovech. V zemědělském sektoru jich je zhruba pět milionů.

Veterinární správa doporučuje chovatelům hlásit příslušné krajské veterinární správě zvýšené úhyny a hromadné úhyny drůbeže. Fungují i krizové linky, kontakty lze najít na webu SVS. Chovatelé, kteří mají drůbež jako podnikatelé, mají povinnost hlásit pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 procent, pokles v produkci vajec o více než pět procent po dobu delší než dva dny a hlásit zvýšenou úmrtnost o více než procenta týdně.

Ministerstvo zemědělství k nákaze pro veřejnost uvedlo, že riziko přenosu na člověka je nízké a přenos z volně žijících ptáků nebyl popsán od roku 1997. "Současná forma viru je schopna infikovat člověka pouze ve výjimečných případech, a to při úzkém styku s napadenou drůbeží. Lidé by se měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty, ale i s jejich trusem a peřím," upozornilo. Lidé by při nálezu hromadného úhynu ptáků měli informovat Krajskou veterinární správu nebo Policii ČR, mohou se obrátit i například na soukromé veterináře.

Do Česka se ptačí chřipka začátkem ledna vrátila po osmi měsících. V minulém roce kvůli nákaze veterináři nařídili postupně usmrcení nosnic v doposud největším ohnisku ptačí chřipky, která se objevila v komerčním chovu na Tachovsku. V Brodu nad Tichou se muselo zlikvidovat přes 740 000 kusů drůbeže. Nákaza se tam potvrdila již před koncem roku 2022. Společnost obnovila plný provoz až koncem letních prázdnin. S novými opatřeními, která posilují zabezpečení proti vnesení nákazy, je nyní ve třech halách 750 000 nosnic. Snesou denně 700 000 vajec.

Loni v ČR veterináři potvrdili 23 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže a dalších ptáků. První dvě ohniska se objevila 2. ledna 2023, jedno v malochovu drůbeže ve Velké Bukovině v Ústeckém kraji a druhé v komerčním chovu ve středočeských Sedlčanech. Poslední ohnisko potvrdili 12. května v malochovu ve středních Čechách.

