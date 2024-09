V ČR se loni do ochrany prostředí investovalo 36,6 miliard korun, nejvíce od roku 2015

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | hxdyl / Shutterstock Téměř třetina veškerých investic zamířila do nakládání s odpadními vodami.

Do ochrany životního prostředí se loni v České republice investovalo 36,6 miliardy korun. Je to nejvíce od roku 2015, kdy investice přesáhly 40 miliard korun. Meziroční nárůst byl zhruba 2,5 miliardy Kč. Neinvestiční náklady pak loni dosáhly rekordní úrovně 93,6 miliardy korun. Vyplývá to z údajů , které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).Téměř třetina veškerých investic zamířila do nakládání s odpadními vodami. Čtvrtina peněz pak byla určena na ochranu ovzduší a klimatu. Následovalo nakládání s odpady, poté ochrana a sanace půdy a zhruba jedna miliarda korun šla také na ochranu biodiverzity.

Nejvíce peněz mířilo do Moravskoslezského kraje. Bylo to téměř 5,5 miliardy korun, což představovalo 15 procent celkového objemu investic. Ve středních Čechách skončilo 13 procent, tedy 4,9 miliardy korun. Naopak do Karlovarského kraje šlo pouze 0,6 procenta všech enviromentálních investic, což bylo 234 milionů korun. Pod jednu miliardu korun se dostal ještě Liberecký kraj.

"Neinvestiční náklady neboli takzvané běžné provozní výdaje vykazují dlouhodobě rostoucí trend. V roce 2023 dokonce dosáhly historického maxima, a to 93,6 miliardy korun. Jednalo se o meziroční nárůst o dvě procenta," uvedli statistici. Téměř dvě třetiny všech neinvestičních nákladů směřovalo do oblasti nakládání s odpady, na nakládání s odpadními vodami bylo vydáno 21 procent investic.

Tržby z prodeje služeb na ochranu životního prostředí dosáhly v roce 2023 hodnoty 62,8 miliardy korun. "Jednoznačně v nich s podílem 68 procent dominovaly tržby v oblasti nakládání s odpady," dodali statistici.

