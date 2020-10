V Hřensku začala rekultivace staré skládky komunálního odpadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | kaband / Shutterstock Rekultivace je nutná kvůli možné přítomnosti nebezpečného odpadu. Ilustrační obrázek

V části obce Hřensko v Mezné na Děčínsku začala rekultivace staré skládky komunálního odpadu. Pracovníci musí odvozit 20 000 krychlových metrů nahromaděných odpadků. Rekultivace je nutná kvůli možné přítomnosti nebezpečného odpadu. Na obnovu poničené krajiny získala správa Národního parku České Švýcarsko dotaci z operačního programu Životní prostředí ve výši 39 milionů korun. ČTK to řekl mluvčí parku Tomáš Salov.

Práce na likvidaci skládky potrvají až rok, ale turistickou sezonu by neměly nijak omezit. Budou se odehrávat mimo ni, aby co nejméně zasáhly návštěvníky parku. Odpad svážený z okolních obcí v 70. až 90. letech budou totiž muset odvézt nákladní auta.

Na místě je dočasné zázemí pro pracovníky a techniku. "Není to ještě v plném běhu, ale už začali," uvedl Salov. O rekultivaci skládky správa parku usilovala již před rokem 2010. "V roce 2009 ji nechala překrýt vrstvou zeminy, aby nedocházelo k rozšiřování odpadů do okolí," uvedl mluvčí. Kvůli obavám z možného znečištění okolních vodních zdrojů pitné vody, podle něj přistoupila správa k podání projektové žádosti o dotaci. Nyní může správa parku nechat skládku zcela vymístit a odpady zlikvidovat podle moderních standardů, řekl Salov.

Otazníky visí nejen nad obsahem skládky ale také nad cenou likvidace odpadu. Odstranění nebezpečných odpadů je násobně vyšší než například odpadu určeného k běžné recyklaci, což může ovlivnit konečnou cenu celé akce. Po jejím ukončení vznikne na místě skládky zatravněná plocha.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci počítá správa parku i s případným pozastavením prací. "Předpokládám, že se adekvátně upraví podmínky tak, aby ti, co mají čerpat dotaci, aby ji čerpat mohli," řekl mluvčí. Pokud by se tak nestalo, mohl by park být podle něj nucen peníze vrátit. Jednou z podmínek jiné je, aby byl dodržen stanovený termín.

