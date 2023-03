V Hustopečích na Břeclavsku vytvořili netradiční mandlovou limonádu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hustopečská mandlárna / Hustopečská mandlárna / Wikimeda Commons Recept se zrodil v brněnské pobočce podniku, který propaguje spojení Hustopečí a mandlí.

Majitelka Mandlárny z Hustopečí na Břeclavsku přišla po oblíbené mandlovce, dříve mandlovici, s novým netradičním výrobkem. Zatímco dosud bylo možné mandlovou limonádu ochutnat pouze při návštěvě kaváren Mandlárny v Hustopečích a v Brně na místě, nyní ji obě pobočky nabízejí i v plechovkách. "Je to spíš zajímavost, zpestření. Plechovky mají objem 0,25 litru, což je ideální množství," řekla ČTK majitelka Mandlárny Kateřina Kopová.

Recept se zrodil v brněnské pobočce podniku, který propaguje spojení Hustopečí a mandlí. Hlavním produktem je i nadále Mandlovka, která vznikla z tradičních receptů na mandlovici, vyráběnou v řadě hustopečských rodin.

"Naše kolegyně Anička přišla s receptem, který kombinuje sladkost mandlového sirupu s citrony. Ve výsledku je chuť velice osvěžující. Vyráběli jsme ji jen na našich pobočkách, ale loni jsme ji zkusili stáčet do skleněných lahví. Nebylo to špatné, ale byla určená k rychlé spotřebě. Teď jsme na receptuře ještě zapracovali a našli nového partnera, u něhož stáčíme limonádu do plechovek," popsala Kopová.

Mandlový sirup si hustopečský podnik nechává vyrábět v Itálii. Jde o poměrně drahou přísadu, která se obvykle používá k přípravě alkoholických nápojů. "U nás tento sirup nikdo nevyrábí, všechny pocházejí z dovozu," vysvětlila Kopová.

Plechovky s limonádou rozšíří sortiment dárkových předmětů z mandlí, které připomínají slavné mandloňové sady nad městem. Oficiální premiéru si limonáda v plechovkách odbude při Slavnostech mandlí a vína o posledním březnovém víkendu.

