V Indii se narodila čtyři mláďata geparda, stalo se tak po 70 letech

V Indii se narodila čtyři mláďata geparda, informovalo tamní ministerstvo pro životní prostředí. Stalo se tak více než 70 let poté, co byli gepardi v zemi prohlášeni za vyhynulé. Jak uvedla americká CNN , mláďata se narodila rodičům Siyaye a Freddiemu, dvěma gepardům, kteří byli do indického Národního parku Kuno převezeni loni v září z Namibie ve snaze vrátit šelmy do volné přírody.

Indický ministr pro životní prostředí Bhupender Jádav označil narození gepardů za "velmi významnou událost v historii ochrany naší přírody". Za "skvělou zprávu" to považuje i indický premiér Naréndra Módí.

Oznámení o narození mláďat přišlo jen pár dní poté, co v Indii uhynul jeden z gepardů, kteří byli dovezeni z Namibie, samice jménem Sasha. Celkem bylo loni v září do Indie převezeno pět samic a tři samci. V únoru letošního roku pak do Indie přiletělo také 12 gepardů z Jihoafrické republiky.

Gepard indický se kdysi pohyboval po celém Blízkém východě, Střední Asii a Indii. Nyní se ale vyskytuje pouze v Íránu a je považován za kriticky ohroženou šelmu. Podle odhadu íránských úřadů z roku 2022 v zemi žije 12 jedinců.

Afričtí gepardi se liší od těch, kteří žili v Indii a jejichž poslední jedinec byl zabit v roce 1952. Populace gepardů v Africe je relativně stabilní, proto byl spuštěn "Projekt gepard", který je prvním pokusem přesídlit velké masožravé šelmy z jednoho kontinentu na druhý. Část odborníků ale projekt kritizuje. Podle nich se afričtí gepardi mohou těžko přizpůsobovat svému novému domovu v Indii a mohli by se střetnout s levharty, kteří tu žijí.

