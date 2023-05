V Jablonci zlikvidovali černou skládku z 90. let, přišlo to na téměř 900 000 korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | wellphoto / Shutterstock Odpad

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Černou skládku, která u silnice na Janov nad Nisou vznikla už v 90. letech minulého století, uklidili v Jablonci nad Nisou. Likvidace letitého problému přišla město na bezmála 900 000 korun, z toho půl milionu získala radnice z Národního programu Životní prostředí. Pozemek po vyčištění oplotili, aby zabránili vzniku skládky nové, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Na likvidaci nelegálních skládek dává podle ní město ročně přes milion korun.

"Cílem bylo odstranit nepovolenou skládku v ulici Janovská, a to včetně odpadu, kterého se odsud odvezlo víc než 300 tun," uvedla Iveta Habadová z jabloneckého magistrátu. Skládka podle ní zabírala prostor bezmála 260 metrů čtverečních a převážně tam byl stavební a velkoobjemový odpad, ale také odpad komunální. V Jablonci na podobný projekt čerpali dotace poprvé, v minulosti žádali dotace například na pořízení podzemních kontejnerů na separovaný odpad nebo na kompostéry.

Náklady na svoz, třídění a likvidaci odpadu rostou, ještě před dvěma lety platilo město zhruba 50 milionů korun, letos už počítá v rozpočtu na odpadové hospodářství s částkou o téměř polovinu vyšší - 73,3 milionu korun. Od obyvatel ale radnice vybere zhruba o 14 milionů korun méně. S nelegálním odkládáním odpadu se podle Fričové potýká město soustavně. "Největší problém bývá u stanovišť tříděného odpadu," doplnila mluvčí radnice. Takových míst je ve třetím největším městě Libereckého kraje 284.

Podle tajemníka magistrátu Marka Řeháčka zapojila radnice do úklidu dobrovolníky a lidi z veřejně prospěšných prací, pořídila i dvě auta na svoz. Objem uklizeného odpadu díky tomu narostl. Zatímco loni od května do srpna pracovníci veřejných prací a dobrovolníci sebrali necelých 37 tun odpadu, od září do listopadu to bylo téměř 62 tun odpadu a víc než tuna bioodpadu. "Uklízecí čety odpad ještě dotřiďují a zajišťují jeho likvidaci spolu s ostatním tříděným odpadem, pokud je to možné. Tím se spoří náklady za mimořádný odvoz odpadu," dodal Řeháček.

reklama