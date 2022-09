V Janově na Svitavsku lidé v referendu odmítli výstavbu menší zoo

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Bernard DUPONT / Flickr Zoo chtěl stavět chovatel papoušků Marcel Kohout. Žije v Janově, na Bali vlastní ptačí farmu, která se specializuje na chov loriů, ale i dalších druhů. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obyvatelé Janova na Svitavsku odmítli v referendu stavbu menší zoo. Měla mít rozlohu 4,5 hektaru, místní chovatel ji chtěl stavět na okraji obce. ČTK to dnes řekl starosta Luboš Jiskra (SNK Za rozvoj obce Janov).

Plebiscitu se zúčastnilo 64,21 procenta voličů, z toho 55,94 procenta zoo nechtělo. Naopak 40,36 procenta hlasujících si zoo přálo. Zbylé lidé se buď zdrželi, nebo jejich hlasy byly neplatné.

"Výsledek referenda je pro zastupitelstvo závazný a mělo by se jím řídit. Lidé si sami řekli, co chtějí a co nechtějí. Už před dvěma lety, kdy jsme se o tom začali bavit, říkal jsem, nechme to na rozhodnutí lidí," řekl Jiskra.

Zoo chtěl stavět Marcel Kohout, chovatel papoušků. Žije v Janově, na Bali vlastní ptačí farmu, která se specializuje na chov loriů, ale i dalších druhů.

Janovský úřad o změnu územního plánu požádal v roce 2020. Na pozemcích za obcí, je tam zatím povolená jen zemědělská půda. Obec mu podnikatelský záměr schválila, následně Kohout koupil pozemky.

Zástupci obce pak změnili názor a zastupitelé hlasovali nedávno o konání referenda. Chovatel už dříve ČTK řekl, že pokud projekt lidé z Janova nepodpoří, bude hledat chovatel místo jinde, ale co nejblíž Janovu, například v Litomyšli.

"V podstatě jsme to čekali. Máme připravený záložní plán, zoo vybudujeme ve vedlejším městě," napsal v SMS chovatel.

Do zoo s celoročním provozem hodlal chovatel přestěhovat papoušky ze svého chovu a pořídit tam i další menší druhy zvířat. Měl by tam být dětský koutek s kuřičkami nebo oslíci, rybník s vodním ptactvem, tropický pavilon s motýly nebo pavilon s papoušky. Zoologická zahrada by měla být v provozu celoročně a nabízet i ubytování.

Podle starosty se lidé obávali velké návštěvnosti zoo. Obec není velká, má tisícovku obyvatel. Podle očekávání by stovky lidí denně přijížděly do zoo, dodal Jiskra.

reklama