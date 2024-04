V Kovozoo ve Starém Městě ke Dni Země pokřtí sochu hrocha z kovového šrotu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku pokřtí v sobotu 20. dubna při oslavách Dne Země sochu hrocha vyrobenou z kovového šrotu. Celodenní akce nabídne také ekologickou olympiádu, ukázku kovošrotové techniky, zásahu hasičů nebo možnost vyzkoušet si práci kováře. Oslavy se v Kovozoo uskuteční popatnácté, areál bude otevřený od 10:00 do 18:00, sdělila Martina Juřenová ze skupiny REC Group, která areál provozuje.Především pro děti a jejich rodiče je určena ekoolympiáda. Zájemci při ní plní ekologicky zaměřené úkoly a získávají razítka do kartiček. Za vyplněnou kartičku pak obdrží odměnu. Pořadatelé lákají také na bagrovou show. "Jde v podstatě o patnáctiminutové představení práce kovošrotové techniky v akci při zpracování kovového odpadu," uvedla Juřenová. Hasiči ve dvou vstupech divákům předvedou vyprošťování lidí z havarovaných aut.

Své povolání lidem představí policisté a vojáci. Na stanovišti Uherskohradišťské nemocnice si návštěvníci vyzkoušejí odebírání krve na umělé paži a poté budou pod mikroskopem zkoumat její strukturu. Děti budou plnit znalostní a sportovní úkoly. Hlavním letošními tématem Dne Země v Kovozoo je vesmír. V areálu se proto příchozí setkají se vzdělávacími a zábavnými stanovišti, která je zavedou na výpravu do naší hvězdné soustavy. Uvidí nafukovací planety, dalekohledem budou moci pozorovat slunce, chybět nebude simulátor černé díry nebo model rakety.

V kovárně lidé uvidí práci kovářů a také si ji budou moci sami vyzkoušet. Organizátoři chystají i koutek zdraví a krásy, zájemci se svezou elektromobily. Ve 14:30 se uskuteční křest kovové sochy hrocha. Po celý den bude hrát kapela Kiksylend, odpoledne na hlavním pódiu vystoupí oblíbenci malých dětí z Kouzelné školky, Lucka a skřítek František. Zahraje i skupina Best of Rock. Vstupné do areálu Kovozoo je 160 korun, pro děti do 16 let činí 130 korun, děti mladší tří let mají vstup zdarma.

Kovozoo nabízí více než 300 zvířat vyrobených z kovového šrotu. Doplňují je další exponáty, kterými jsou například tramvaj, letoun L-610, staré zemědělské stroje, vysloužilá hasičská auta nebo buldozery. Dále lze v areálu navštívit muzeum veteránů a vyhlídkové lávky nebo se svézt vláčkem.

