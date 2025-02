V KRNAP za víkend vybrali 20.000 Kč za nelegální vstupy do klidového území

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxhere Ilustrační foto

Policisté se strážci Krkonošského národního parku (KRNAP) se o víkendu zaměřili na řidiče čtyřkolek, lyžaře a snowboardisty. Od pátku do neděle udělili 20 pokut v celkové výši 20 000 korun. Součástí akce bylo také zjišťování, zda mají řidiči čtyřkolek povolení k vjezdu do národního parku, informovali ČTK zástupci policie a Správy KRNAP. Veškeré pokuty byly v kompetenci pracovníků Správy KRNAP.Nejvíce prohřešků bylo podle mluvčího Správy KRNAP Radka Drahného na východních hřebenech Krkonoš nad Pecí pod Sněžkou. "Všechny postihy byly za nelegální vstupu do klidového území KRNAP mimo značené cesty," sdělil ČTK Drahný.

Do preventivní akce na skialpech a čtyřkolkách se se strážci národního parku zapojili policisté z Pece pod Sněžkou a Špindlerova Mlýna. "Celou akci doprovázelo krásné počasí. Policisté spolu se strážci KRNAP kontrolovali pohyb osob ve volném terénu, mimo značené trasy a sjezdovky. Součástí akce bylo také zjišťování, zda mají řidiči čtyřkolek povolení k vjezdu do národního parku," uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

V Krkonoších vrcholí zimní sezona, jarní prázdniny jsou v plném proudu. Správa KRNAP na území národního parku zajišťuje strážní službu většinou sama, spolupráce s policií při společných hlídkách je reakcí na přibývající případy hrubého porušení pravidel KRNAP, na rostoucí agresivitu a aroganci přestupců.

Jeden z případů napadení strážce KRNAP z poslední doby, který řešila i policie, se stal v lednu 2021 v okolí Strážného. Strážce se dostal do střetu s nelegálně jedoucími sněžnými skútry, jeden z řidičů se jej pokusil udeřit pěstí.

Strážní služba Správy KRNAP se neomezuje jen na zimní sezonu, napilno má také v letních měsících. Souvisí to s vysokou návštěvností Krkonoš.

Na hřebenech Krkonoš podle horské služby leží 80 až 140 centimetrů sněhu, více ho je uloženo na závětrných svazích a žlabech. V lavinových lokalitách platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti.

