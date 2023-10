V lesích Vysočiny podle lesníků letos škodil kůrovec méně než minulé roky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ve smrkových lesích na Vysočině podle lesníků, které oslovila ČTK, letos škodil kůrovec méně než minulé roky, přestože bylo teplé a suché léto. Některé podniky se možná přiblíží obvyklému objemu těžby, zatímco v minulých letech vyvážely z lesů několikanásobně víc dřeva, než měly v ročním plánu. Těžba dřeva v lesích Vysočiny byla podle statistiky minulých pět let nejvyšší mezi kraji v Česku, hlavně kvůli kůrovcové kalamitě.

Ve státních lesích na Vysočině bylo letos do konce srpna vytěženo 61.000 metrů krychlových kůrovcového dřeva, pětina toho, co loni ve stejné době. "Dá se tedy mluvit maximálně o zvýšeném, nikoli kalamitním stavu," uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Minulý rok pracovníci za prvních osm měsíců vytěžili 304 000 metrů krychlových kůrovcového dřeva, ve stejné době roku 2021 to bylo 863.000 metrů krychlových.

Rojení kůrovce podle mluvčí už skončilo. Poškození se ještě projeví u stromů, které škůdce napadl v srpnu. "Ty mají dosud zelené koruny, a nejsou tedy vždy zjistitelné. V případě Lesů České republiky se jedná o malý podíl celkem napadených stromů, proto neočekáváme žádný zvrat v dosavadním trendu," uvedla Jouklová. V Lesích ČR na Vysočině se loni celkem vytěžilo 1,29 milionu metrů krychlových dřeva, letošní plán je 970 000 metrů krychlových.

Situace s kůrovcem v lesích je lepší, než jsme očekávali, potvrdil i Jiří Svoboda, ředitel Lesního družstva obcí v Přibyslavi a předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). Smrkové lesy ve Žďárských vrších i v jejich širším okolí jsou na tom podle něj letos relativně dobře. Lesní družstvo, které spravuje 5750 hektarů lesa na Havlíčkobrodsku a Žďársku, očekává celkovou roční těžbu dřeva okolo 70 000 metrů krychlových, zatímco loni vytěžilo 110 000 metrů krychlových.

"Přestože ten rok pro nás klimaticky není příznivý, tak jsme z toho překvapení, v pozitivním smyslu, že žír kůrovce poměrně razantně opadnul," řekl Martin Kodeš, jednatel Městské správy lesů Pelhřimov. Těžba v městských lesích by díky tomu mohla letos zhruba odpovídat ročnímu plánu. Další vývoj se podle jednatele ale nedá odhadnout. Populace kůrovce je hodně vysoká. Co bude dál, to bych nerad věštil," řekl. Městu patří 2050 hektarů lesů.

Těžba dřeva na území Vysočiny se loni podle Českého statistického úřadu v meziročním porovnání snížila o 28 procent na 5,3 milionu metrů krychlových, přesto byla znovu nejvyšší v ČR. Nejvíc dřeva, přes 8,7 milionu metrů krychlových, plynulo z lesů v kraji v roce 2020.

reklama