V Malešické spalovně začala výměna třetího ze čtyř kotlů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz Modernizace spalovny spočívá ve výměně všech čtyř kotlů. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražská spalovna v Malešicích spustila do ostrého provozu druhý vyměněný spalovací kotel a začala pracovat na výměně třetího. Včera o tom informoval mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Modernizace spalovny spočívá ve výměně všech čtyř kotlů, provoz podle něj již nyní produkuje výrazně méně škodlivin. Celkem má rekonstrukce vyjít na 2,8 miliardy korun. Ve spalovně končí drtivá většina pražského odpadu.

Výměnu prvního z kotlů spalovna dokončila loni, navázala výměnou druhého a nyní pokračuje třetím. Práce se dělají za plného provozu. "Plníme stanovený harmonogram a držíme celkový původní rozpočet projektu," uvedl ředitel spalovny a člen představenstva Pražských služeb Aleš Bláha.

Předseda představenstva Pražských služeb Patrik Roman doplnil, že spalovna díky dvěma vyměněným kotlům produkuje o 30 procent méně oxidů dusíku a o 40 procent méně oxidu uhelnatého v porovnání s emisemi před rekonstrukcí.

Pražské služby upozornily, že s ohledem na šíření nákazy novým typem koronaviru by všichni lidé měli odpad do kontejnerů dávat v zavázaných pytlích. Použité roušky je podle firmy vhodné ještě umístit do menšího plastového sáčku, v případě domácností v karanténě nebo s potvrzenou nákazou pak do dvou a ten horní ošetřit dezinfekcí.

Kromě modernizace kotlů by spalovnu mohlo čekat rozšíření. Loni magistrát směnil s Pražskými službami svoje pozemky u spalovny, kde by mohla vzniknout bioplynová stanice. Ta by zpracovávala organický odpad na stlačený plyn pro pohon vozidel a také elektrickou energii. Kdy by měla vzniknout, zatím není jasné.

reklama