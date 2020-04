V Moravském krasu bylo o víkendu zase plno, strážci udělili už šest pokut

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Lukáš Malý / Lukáš Malý / Wikimedia Commons Například lokalita Býčí skály ve střední části CHKO Moravský kras, kde hnízdí sokoli, je uzavřená./ Ilustrační foto

Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla o víkendu opět plná lidí, kteří si v době omezení volného pohybu kvůli koronaviru vyrazili do přírody. Problém je, že někteří z nich nerespektovali zákony a chodili tam, kam nemají. Strážci přírody jen za neděli kvůli tomu udělili už šest pokut, dva další lidé porušující zákon před nimi utekli. Řekl to strážce Filip Chalupka.

Moravský kras za slunných víkendových dnů v době omezujících vládních opatřeních zažívá nápor už skoro tradičně, do přírody se totiž chodit může. "Je to tady jako v létě. Jenže v létě lidé jezdí třeba k Macoše a podobně, teď jsou všude po přírodě," uvedl Chalupka. Strážci přírody proto zvýšili kontrolní činnost. Do přírody podle nich vyrazili i lidé, kteří do ní obvykle nechodívají a nevědí, jak se v ní a k ní mají chovat.

"Zaměřili jsme se dnes třeba na okolí Býčí skály, kde hnízdí sokoli a lokalita je uzavřená. Za rušení sokolů jsme dnes uložili dvě pokuty, lidé šli po modré stezce přes Kostelík, kam se nyní nesmí," uvedl v neděli Chalupka. Na místě mohou strážci uložit pokutu až 10.000 korun.

Další čtyři pokuty dostali lidé za vstup do národní přírodní rezervace, nešli po vyznačených trasách. "Dva lidé se nám pak nechtěli legitimovat a utekli před námi. Máme je ale natočené," uvedl Chalupka. Doplnil, že strážci se zaměřili i na rozdělávání ohňů v přírodě nebo na cyklisty, zda jezdí po vyhrazených cyklostezkách.

Loni strážci v Moravském krasu uložili 49 pokut za přestupky, oproti roku 2018 to byl dvojnásobek. Nejčastěji pokutovali nelegální vjezdy aut do míst mimo silnice, pokutu však uložili například i za vzlet horkovzdušného balonu.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojeny s propastí Macocha. V CHKO je přes 1100 jeskyní. Veřejnosti je zpřístupněno pět z nich. Ročně je navštíví přes 350.000 turistů. Turisté se ale do nich nyní nedostanou, jsou také uzavřené.

