V národním parku Podyjí přibyla další pastvina pro divoké koně

Foto | Robert Stejskal / Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí Exmoorští poníci na havranické pastvině.

V národním parku Podyjí nedaleko Havraníků přibyla v pořadí třetí pastvina pro divoké koně, ti v ní ale zatím nejsou. Ochranáři nejprve vyzkoušejí funkčnost ohradníků a dalších věcí, teprve pak tam koně pustí. Elektrický ohradník už ochránci přírody zprovoznili. Upozorňují proto návštěvníky, aby oplocení respektovali a nedotýkali se jej. ČTK to řekl koordinátor pastvy ze Správy národního parku Podyjí Robert Stejskal. Dvě lokality v Podyjí začali divocí koně z anglického Exmooru spásat v roce 2018, chrání je před zarůstáním.Nová pastvina je s rozlohou 100 hektarů největší pastvinou exmoorských koní v Podyjí. Koně tam budou mít k dispozici rozmanitý terén s lesními světlinami a řídkým lesem porostlým jalovci – jedním z nejohroženějších biotopů české přírody. Ochranáři ji začali připravovat loni na podzim. "V těchto dnech jsme dokončili poslední úpravy – vybudovali nové napajedlo, osadili všechny brány a zprovoznili elektrický ohradník. Žádáme proto návštěvníky, aby se jej nedotýkali. Koně tam ještě nejsou, předpokládáme, že je na pastvinu vpustíme na konci dubna," uvedl Stejskal.

Rozlehlou lokalitu si bude užívat šestice hřebců z jiné pastviny u Havraníků, která následně zůstane několik let prázdná. "Některým druhům rostlin pastva prospívá, některé to mají jinak. Dosud používanou pastvinu tak necháme ladem, aby se obnovila. Takhle to bylo i kdysi, kdy koně pastviny střídali," popsal Stejskal.

Ochranáři u nové pastviny umístí informační tabuli s podrobnostmi o přírodních hodnotách Pastvisek a přehledem pravidel pro návštěvníky. "Pastvina zůstane přístupná veřejnosti, ovšem pouze pro pěší a za jasně stanovených podmínek, aby byla zajištěna bezpečnost lidí i zvířat," doplnil Stejskal.

V Podyjí jsou dvě stáda, jedno spásá Mašovickou střelnici, druhé Havranickou pastvinu, kterou tvoří stepní trávníky, vřesoviště a křovinaté biotopy. Celkem jde o 15 koní, kteří pastvou přirozeně udržují zatím zhruba 60 hektarů. Jejich úkolem je spásat vřesoviště a pastviny bohaté na vzácné druhy květin, motýlů a dalších organismů. Koně okusují také ostružiny nebo náletové keře, kterými by jinak místa zarostla.

Národní park Podyjí, jenž spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky. V roce 2000 ho ocenila Rada Evropy Evropským diplomem za příkladnou péči o přírodní dědictví.

