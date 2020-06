V Norilsku firma vylévala odpadní vodu do tundry

Miroslav Vinkler 29.6.2020 14:29

Nic nového pod Sluncem.



Evropa se zbavovala radioaktivního odpadu takto :

Radioaktivní odpad byl převážen v ocelových sudech zalitých do betonu nebo živice a jednotlivé vlaky jely napříč Evropou až do Nizozemska. Tam byly naloženy na nákladní lodě a následně převezeny na místo likvidace, vzdálené přibližně 700 až 800 kilometrů od pobřeží Francie a Španělska. V letech 1969 až 1982 se Švýcarsko takto zbavilo 5321 tun radioaktivního odpadu.

Evropské státy pak k tomuto účelu využívaly mimo jiné místa v Atlantiku u Kanárských ostrovů, v Irském moři a stejně tak i v Lamanšském průlivu. Odhaduje se proto, že na dně Atlantského oceánu se nachází přes 100 tisíc tun radioaktivního odpadu, obsaženého ve více než 222 tisících sudech.



Rusové, aby ušetřili k tomu využívali Severní ledový nebo Tichý oceán, kam vyhazovali radioaktivní sudy i Japonci, Jihokorejci, Američané či Novozélanďané.





Možná by bylo lépe používat slova "odpadní společnost" nežli "fosilní společnost".



Odpovědět