V Novém Jičíně začne fungovat re-use centrum pro opětovné využití věcí. Lidé tam budou moci odevzdat věci, pro které už nemají využití, ale někomu jinému by se mohly hodit. Radnice to oznámila na svých internetových stránkách. Centrum v areálu horního separačního dvora v Suvorovově ulici bude v provozu od 1. srpna.

"Re-use centrum je jednou z mnoha aktivit, kterou pro snížení produkce odpadu děláme. Kromě předcházení vzniku odpadu má toto zařízení i pozitivní sociální aspekt, protože v něm bude možné zdarma získat užitečné věci. Chceme tím také ukázat, jak staré věci, které bychom jindy vyhodili, mohou získat nový smysl. Bude to vlastně takové moderní vetešnictví," uvedl novojičínský místostarosta Ondřej Syrovátka (Zelení).

Provozní doba centra bude stejná jako provozní doba separačního dvora, otevřené bude v pracovních dnech od 08:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 a v sobotu od 08:00 do 12:00. "Občané zde budou moci bezplatně odkládat a přijímat věci jako například knihy, nádobí (talíře, hrnce, sklenice, hrníčky), kola, lyže, dětské autosedačky, které by jinak skončily v kontejneru s odpadem. Naopak zde nebude možné odkládat použitá elektrozařízení, protože na ně nelze získat revizi," uvedl ředitel Technických služeb Pavel Tichý.

