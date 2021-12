V okolí Dobříše se podařilo zdokumentovat další výskyt kočky divoké

Petr 21.12.2021 12:41 Reaguje na Zbyněk Šeděnka

Jistota není samozřejmě žádná, toho jsou si všichni vědomi. Proto se také v takových případech nic netvrdí, pouze se to v obecné shodě za nějaké považuje. V tomto případě se považovala za vyhynulou (protože nic nenaznačovalo, že by to mohlo být jinak).

