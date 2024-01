V Olomouci vykvetl vzácný druh ibišku, roste pouze na ostrově Mauricius

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Velmi vzácný druh ibišku Hibiscus fragilis vykvetl v těchto dnech ve sbírkových sklenících v areálu Výstaviště Flora Olomouc. Ve volné přírodě tento ibišek roste pouze v horských oblastech ostrova Mauricius. Odborníci jeho četnost v tamní přírodě odhadují na několik desítek rostlin. Na sociálních sítích o tom informovalo Výstaviště Flora.

Ibišek Hibiscus fragilis je stálezelená rostlina s květy o průměru sedm až deset centimetrů, které mají pět jasně růžových až karmínově červených okvětních lístků. Do záchranného programu zaměřeného na tento vzácný druh ibišku se zapojila řada botanických zahrad. "Jeden se díky tomu před časem dostal i do Olomouce, a to z Botanické zahrady Praha," uvedlo Výstaviště Flora.

Sbírkové skleníky Výstaviště Flora Olomouc patří k nejstarším skleníkům v ČR. Po zimní přestávce budou otevřeny v únoru. Největším a nejstarším z komplexu skleníků je palmový skleník, který byl vybudován v letech 1927 až 1930 a je kulturní památkou. Sousední kaktusový skleník ve Smetanových sadech byl spolu s tropickým skleníkem postaven v 50. letech minulého století. Otevřel se 18. srpna 1962 při zahájení celostátní zahradnické výstavy.

Loni Výstaviště Flora v Olomouci zahájilo přípravu nákladné rekonstrukce svých sbírkových skleníků a palmového skleníku. Oprava sbírkových skleníků si bez započtení DPH vyžádá investici zhruba 120 milionů korun a palmového skleníku 45 milionu korun.

Kromě sbírkových skleníků Výstaviště Flora spravuje také botanickou zahradu a rozárium. Tyto turistické cíle předloni navštívilo bezmála 180.000 lidí, meziročně o 12 procent více. Na žebříčku nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Olomouckém kraji v roce 2022 připadlo skleníkům, botanické zahradě a rozáriu čtvrté místo.

