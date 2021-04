V Pardubicích dobrovolníci vysázeli ovocný sad

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Kapa65 / pixabay.com Dobrovolníci vysázeli dva ořešáky, pět jabloní a pět hrušní. Ilustrační foto

V Pardubicích je první sad se starými odrůdami ovocných stromů. Vysázeli ho dobrovolníci. Nachází se v první obvodě u křižovatky Dašická. S výsadbou pomohly soukromé firmy. ČTK to řekl zastupitel MO I Filip Sedlák (Naše Pardubice)."Když vidím, kolik stromů ročně z města zmizí, tak se každý rok snažím zasadit nějaký strom. Když jsem si uvědomil, že je tady tak velký pozemek, tak jsem si řekl, že tady by to vážně šlo," řekl Sedlák.

Soukromé firmy koupily stromy a půjčily malý bagr, který vykopal jámy pro výsadbu. Pozemek patří státu a je ve správě silničářů. Stromy ve městě nelze sázet kdekoliv. Nutný je souhlas majitele pozemku.

Dobrovolníci vysázeli dva ořešáky, pět jabloní a pět hrušní. Jabloně jsou odrůdy Ontario nebo Matčino a hrušeň Williamsova nebo Clappova. "Opravdu se mi líbila ta zvědavost a snaha sousedů o zapojení se, ze které je člověk skoro naměkko, když vidíte, jak jedna sousedka vybíhá z domu s konví vody, že chce také pomoct, další nese schůdky na lepší zatloukání kůlů ke stromům," řekl Sedlák.

Výsadba by podle dobrovolníků mohla pokračovat i v budoucnu. "Na další sezonu bychom za náš spolek rádi oslovili další firmy a zájemce, kteří by s výsadbou třeba i dalších sadů na území města mohli pomoci. Za to, jak veřejnosti vyšlo pardubické Ředitelství vstříc v této akci, tak mají od nás slíbený štrůdl," řekl členka spolku Naše Pardubice Kateřina Kosová.

