V Pardubicích za domem dětí a mládeže vznikne letos komunitní zahrada

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Za Domem dětí a mládeže Delta (DDM) v Pardubicích letos vznikne oplocená komunitní zahrada. Využívat ji budou děti, které chodí do kroužků, pěstovat tam zeleninu či květiny může i veřejnost. ČTK to řekl ředitel organizace Miloš Adamů.

"Do konce června bude plocha oplocená, během léta tam navezeme stoly a sezení, truhlíky, kompostéry a začneme připravovat zahradu na otevření. Jsou tam už vysázené nové stromy. Na zahradu budou chodit děti z přírodovědných kroužků," uvedl Adamů.

Zahradničit tam mohou i zájemci z řad veřejnosti, organizace také plánuje založit klub seniorů, i jeho členové se mohou zapojit do pěstování. "Podmínkou bude, že dospělí zájemci se u nás zaregistrují. Zahrada bude i místem pro přednášky," řekl ředitel.

Projekt připravuje městská organizace několik let. Pozemek původně patřil sokolům, kteří ho převedli městu. Radnice pozemek DDM zapůjčila. V minulosti tam organizace chtěla stavět tělocvičnu, ale náklady byly vysoké. Proti komunitní zahradě se občas vysloví okolní obyvatelé, podle Adamů ale záměr nezvrátí.

"Chápu, že to může někomu vadit, ale na louku chodili lidé s pejsky, když ji sekáme, věřte, že to není radost, je plná psích exkrementů. Děti tam nemohou běhat, nemohou si tam hrát. Jsme rádi, že se nám komunitní zahradu podaří zrealizovat, myslím, že louka bude mít úžasné využití," řekl Adamů.

V Pardubicích jedna komunitní zahrada fungovala v centru města u administrativního objektu Magnum. Spolek Pardubická KOZA ho měl v letech 2021 a 2022 půjčený od developera. Zahrada kvůli výstavbě další kancelářské budovy skončila. Zástupci Domu dětí a mládeže se spolkem jednali o spolupráci.

"Ještě nevím, jestli do toho půjdeme. Jednali s námi před rokem, že připraví právní podmínky spolupráce, pak se nikdo do minulého týdne neozval. My už jsme s tím přestali počítat. Máme to jako hobby, jinak já například mám práci v Praze," řekl Martin Košťál ze spolku.

Podle starosty městského obvodu V Jiřího Rejdy (ANO) zvládne dům dětí a mládeže provozovat zahradu i bez spolku. Už teď se o louku stará. "Delta to bez nich zvládne úplně v pohodě. Chtěli jsme spolku pomoct při hledání jiné zahrady, když v centru města skončila," řekl Rejda. Městský obvod podle starosty zaplatí oplocení komunitní zahrady, aby tam vybavení a zeleň neničili vandalové.

reklama