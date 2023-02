V Plzni vznikne letos cyklostezka z Doubravky do Chrástu na tělese bývalé trati

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Na okraji Plzně vznikne letos asfaltová cyklostezka z Plzně-Doubravky do Chrástu na bývalé železniční trati - největší projekt cyklodopravy posledních let v krajském městě. Jde o investici kraje zhruba za 50 milionů korun. Podpoří ji evropský program IROP, město Plzeň se na ní bude podílet třemi miliony. Cyklotrasa bude dlouhá zhruba osm kilometrů, široká 3,5 metru. Kraj i město ji chtějí postavit letos. ČTK to řekl Jan Hakl, šéf cyklodopravy ze správy veřejného statku města.

"Jsou tam sundané koleje a deset metrů široké štěrkové těleso. Na severní straně při řece vznikne 3,5 metru široká asfaltová stezka a vedou se diskuse o tom, co s tím zbytkem - jestli to bude využitě pro běžce, horská kola nebo jinak," uvedl.

Podle Hakla má letos vzniknout propojení z Chlumku kolem Bukovce až do Chrástu. "Je to krajský projekt zhruba za 50 milionů korun, přihlášený na dotace " řekl. Plzeň přispívá třemi miliony na napojení, obojí postaví tatáž firma.

Část od Chlumku do Chrástu postaví kraj. "Máme teď připravenou propojku od Chlumku kolem obloukového mostu nad tratí na stávající cesty pod Chlumem, které vedou do Doubravky," uvedl Hakl. Současně začíná město projektovat zbylých 1,5 kilometru po trati do Plzně-Doubravky. Cyklotrasa skončí u výjezdů z nových železničních tunelů za loukami u sv. Jiří. "Teď se bavíme s útvarem koncepce a obvodem Plzeň 4, jak to tam pojmout. Hledají se i jiné funkce - zázemí pro in-line bruslaře a další, což bude součástí dalších etap," uvedl Hakl.

Na novou cyklostezku se přeloží mezinárodní cyklotrasa "3" z Německa do Prahy, která dnes vede přes Kyšice a Červený Hrádek. "Dojede se do Chrástu po krásné nové cyklostezce. A my ji z Doubravky převedeme kolem sv. Jiří na Jateční ulici a dál povede po letos nově postavené cyklostezce kolem pivovarských studní až do Štruncových sadů v centru Plzně a vyhne se úsekům u pivovaru a teplárny," dodal Hakl.

Po trati mezi Chrástem a zastávkou Plzeň-Doubravka projel poslední vlak na konci roku 2018 po zprovoznění části nového koridoru se čtyřkilometrovým železničním tunelem mezi Ejpovicemi a Plzní, nejdelším v ČR. Kraj chtěl využít jednu kolej pro turistickou drezínu, jaká funguje třeba na jižní Moravě. Jednání se Správou železnic nakonec neuspěla. Správce trati tak odstranil koleje z celého úseku a trať s pozemky převedl bezúplatně na kraj.

