Richard Vacek 25.8.2022 12:21

Je to tak. Potravinově soběstační bychom mohli být, ale není k tomu moc důvodů, protože by to bylo moc nákladné. I v zemědělství je lepší dělat to, kde máme komparativní výhodu a tam, kde existuje levnější dovoz, si to koupit.

