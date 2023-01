V Praze letos jako každoročně zlikvidují zhruba 300 000 vánočních stromků

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Pražské služby a další svozové firmy předpokládají, že letos v metropoli jako každoročně zlikvidují zhruba 300 000 vánočních stromků. Ty by lidé měli odkládat vedle veřejně přístupných popelnic nebo kontejnerů na tříděný odpad, odkud je firmy přemístí do překladišť a následně do kompostáren. Lidé by v žádném případě neměli stromky házet přímo do popelnic. ČTK to sdělil mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Lidé by podle mluvčího také neměli nechávat stromky u popelnic ve vnitroblocích, v uzamčených klecích nebo u popelnic rodinných domů. "Stromky by vedle takových nádob rozhodně končit neměly, a to ani v momentě, kdy je popelnice přistavena před objekt k pravidelnému svozu. Správné místo pro vysloužilý stromek je v těchto případech separační stanoviště s barevnými kontejnery," uvedl Mana.

Dodal, že stromky odložené u popelnic může vzít aktuální silný vítr, a Pražské služby proto lidem doporučují s likvidací počkat až na neděli, kdy má meteorologická výstraha pominout. Nejvíce lidí stromky tradičně vyhazuje na Tři krále, tedy v pátek.

O svoz stromků se budou starat menší nákladní vozy s valníkem i větší speciálně vyčleněné popelářské vozy. Jehličnany budou svážet na překladiště v ulicích Průmyslová, Proboštská a Puchmajerova a odtud poputují do kompostáren, kde poslouží k výrobě štěpky a kompostu.

Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků může skončit ve spalovně v Malešicích, dodal Mana. Umělé stromky, které dosloužily, by lidé měli odvážet na sběrné dvory, do kontejneru na směsný ani tříděný odpad nepatří.

PSAS zajišťují svoz a zpracování odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole. Od roku 2018 je jediným vlastníkem firmy Praha, když město vytěsnilo drobné akcionáře pomocí takzvaného squeez-outu. Zbytek svozu odpadu v Praze zajišťuje AVE CZ a další firmy.

