V Praze půjde do žlutých popelnic vyhodit i nápojové kartony

Slavomil Vinkler 16.10.2023 20:20

No a v Brně je to jinak. Do žlutých patří i kovy zejména hliník. Co však se udělá s nápojovými krabicemi kde je smíchaný plast, papír a kov je záhadou. Vytřídit je ten nejjednodušší krok.

