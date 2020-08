V pražské čističce vznikne zařízení na výrobu plynu bioCNG

Lukáš Kašpárek 31.8.2020 07:34

Velice prospěšné a rozumné! Přesně takto by se mělo využívat maximum kalů z čističek, odpadů z restaurací a jiných organických odpadů, které by jinak skončili na skládce a CO2 a metan by do atmosféry vypustili tak jako tak...



Takto je možné pohánět MHD na bioCNG a to se jeví jako jeden z velice dobrých alternativ oproti fosilním palivům.



Praha opět předvádí, že když město vedou rozumní a inteligentní lidé, tak se dějí dobré a prospěšné věci! Jen tak dál! :)

